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Mejores momentos | 20 de julio

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta

La exótica receta del panel con bote ha dado mucho de qué hablar. Tras el sufrimiento de Ángela para lograr resolverlo, Joaquín Padilla ha dejado claro su rotundo rechazo a la novedosa mezcla.

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta

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Marta Jorge
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Ángela se ha trabajado mucho este panel con bote de La ruleta de la suerte. La concursante del atril amarillo ha comenzado el turno y con un gran acierto de letras ha ido sumando dinero a su marcador, sin dar opción de jugar a sus compañeros ni una sola vez. Sin embargo, el panel de la receta vegetariana escondía un ingrediente que no ha logrado descifrar hasta el final. “¡Lee, lee!”, le han animado desde el público, pero se le ha resistido el ‘mango’ y ha tenido que seguir tirando y arriesgando su marcador.

Afortunadamente, y tras unas cuantas tiradas, se le ha encendido la bombilla: “Me emociono y todo”, ha dicho la concursante cuando ha descubierto la palabra que le faltaba. Con el panel listo para resolver, Jorge Fernández le ha tentado con la idea de intentar ir al bote, pero después de todo lo que le había costado, Ángela no se ha visto con ganas de arriesgar más. “Sería o de muy valiente o de muy descerebrado”, ha dicho el presentador y Ángela lo ha tenido claro, quería llevarse los 625 euros a casa.

Además, la revelación de la receta, una original combinación de brócoli con mango, ha desatado las risas y el debate en el plató. Mientras Jorge Fernández lo ha considerado una idea original, a Joaquín Padilla no le ha hecho demasiada gracia la exótica mezcla: “Pues ese día no me invites a comer”, le ha dicho al presentador entre risas, cerrando un panel de lo más entretenido. ¡Revive el momento al completo en el vídeo de arriba!

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