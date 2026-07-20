¿Fue Halis el asesino de Boran? Una llamada inesperada acerca a Cihan y Alya a la verdad

La tensión estalla entre Cihan y Fikriye. Convencido de que ella sabe mucho más de lo que ha contado, el Albora la acusa de haber revelado el paradero de Boran. Mientras Alya presencia la discusión, las preguntas no dejan de repetirse: ¿Vendió a Boran? ¿Recibió dinero a cambio?

Fikriye lo niega una y otra vez, pero Cihan ya no sabe qué creer. Justo cuando parece que la conversación no va a ninguna parte, sucede algo inesperado. El teléfono de Fikriye empieza a sonar.

Al poner la llamada en altavoz, Halis entra de lleno en la conversación y hace una amenaza que deja a todos sin palabras. El hombre le exige que no cuente nada a Cihan y le advierte de que, si habla, dirá que él le pagó para descubrir dónde estaba Boran.

Fikriye estalla al escucharlo y lo acusa de mentir. Asegura que jamás recibió dinero y que Halis solo intenta utilizarla una vez más para salvarse. Pero las palabras de Halis siembran una nueva duda. Después de escuchar la conversación, Alya y Cihan ya no saben qué parte de la historia es verdad... ni quién lleva todo este tiempo manipulando a quién.

¿Está Halis intentando ocultar su implicación en la muerte de Boran o Fikriye sigue escondiendo una parte de la verdad? Esta noche, a las 23.00 horas, capitulazo de En tierra lejana. Disponible también en atresplayer.

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