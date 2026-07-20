Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el Mundial: la esperada ruta y el reencuentro de los jugadores con su afición

Pepa Romero nos cuenta a partir de las 17:00 nuevos detalles del Mundial 2026 y como los aficionados están viviendo esa esperada victoria que ha conseguido España después de 16 años.

CEBO

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

España vuelve a hacer historia. La selección se ha proclamado campeona del mundo tras imponerse a una Argentina que luchó hasta el último minuto por conquistar su cuarta estrella. El gol decisivo de Ferran Torres desató la euforia y selló un triunfo para el recuerdo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha aterrizado en Madrid alrededor de las 14:30. Tras su llegada, se ha desplazado al hotel de concentración antes de ser recibido por los Reyes de España. A continuación, la selección recorrerá las calles de la capital en un autobús descapotable para celebrar el título junto a miles de aficionados.

Dieciséis años después del inolvidable tanto de Andrés Iniesta, la Copa del Mundo vuelve a vestirse de rojo. Nuestros reporteros estarán allí para contarte cada detalle de esta jornada histórica. No te lo pierdas y sigue el programa de hoy a partir de las 17:00.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

CEBO

Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el Mundial: la esperada ruta y el reencuentro de los jugadores con su afición

El tío de Ferrán Torres sale a defender a su sobrino

El tío de Ferran Torres, tras el gol de la final: "Se lo merece todo después de las críticas"

Jorge Fernández consuela a Ana en un panel final imposible: “No te sientas culpable porque no se ve nada”

Jorge Fernández consuela a Ana en un panel final imposible: “No te sientas culpable porque no se ve nada”

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta
Mejores momentos | 20 de julio

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta

La reacción de Cristóbal Soria al recordar su apuesta con Roberto Leal
Mundial 2026

La apuesta de Cristóbal Soria y Roberto Leal para la final del Mundial: ¿Quién tendrá que lucir la camiseta de su equipo rival?

Amigo de Luis de la Fuente
MUNDIAL

El "Luis más cercano" habla de su amigo De la Fuente: "Lo ha conseguido gracias a su esfuerzo"

Tras la gran victoria de España contra Argentina, el foco mediático apunta a los jugadores, pero también a su seleccionador: Luis de la Fuente. Un hombre al que sus vecinos de Haro, La Rioja, describen como humilde, perseverante y luchador.

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana
Mejores momentos | 20 de julio

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana

José vive el lado oscuro de La ruleta al encadenar un 'Se lo doy' y un 'Pierde turno' en cuestión de segundos. Su compañera Ana solo ha tenido que recoger el regalo, resolver el panel sin ni siquiera tirar y embolsarse 950 euros limpios.

Serafín Giraldo analiza la tragedia en Ciudad Rodrigo

Serafín Giraldo destaca el estado de la fuente en la que ha muerto un menor durante las celebraciones del Mundial: "Estaba sin vallar ni precintar"

Alcalde de Madrid

Martínez- Almeida, tras la respuesta de Rajoy en su columna de celebración del Mundial: "No me quiero meter en un lío"

Esther Martínez reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección

El PP reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección tras los altercados durante la final: "Les tuvimos que parar, había cientos y cientos de niños y familias"

Publicidad