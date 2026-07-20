Esta tarde en YAS Verano, todo sobre el Mundial: la esperada ruta y el reencuentro de los jugadores con su afición

España vuelve a hacer historia. La selección se ha proclamado campeona del mundo tras imponerse a una Argentina que luchó hasta el último minuto por conquistar su cuarta estrella. El gol decisivo de Ferran Torres desató la euforia y selló un triunfo para el recuerdo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha aterrizado en Madrid alrededor de las 14:30. Tras su llegada, se ha desplazado al hotel de concentración antes de ser recibido por los Reyes de España. A continuación, la selección recorrerá las calles de la capital en un autobús descapotable para celebrar el título junto a miles de aficionados.

Dieciséis años después del inolvidable tanto de Andrés Iniesta, la Copa del Mundo vuelve a vestirse de rojo. Nuestros reporteros estarán allí para contarte cada detalle de esta jornada histórica. No te lo pierdas y sigue el programa de hoy a partir de las 17:00.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas