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PASAPALABRA
Javier desvela el ritual con el que afronta AlaZ tras alcanzar los 100 programas en Pasapalabra
El concursante madrileño muestra su faceta más personal al responder a un divertido cuestionario sobre todo lo que le pone a 100, desde Pasapalabra hasta sus aficiones y pequeñas manías.
Convertido ya en concursante centenario de Pasapalabra, Javier participa en un test en el que revela gustos, costumbres y momentos que más le motivan. Entre sus respuestas destaca que, antes de jugar AlaZ, escucharía una buena ópera si pudiera.
También reconoce que disfruta especialmente cuando identifica una canción desde el primer instante en La Pista. El cuestionario recorre además temas como la gastronomía, los viajes y otras confesiones que muestran su lado más personal.