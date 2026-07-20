Javier desvela el ritual con el que afronta AlaZ tras alcanzar los 100 programas en Pasapalabra

Convertido ya en concursante centenario de Pasapalabra, Javier participa en un test en el que revela gustos, costumbres y momentos que más le motivan. Entre sus respuestas destaca que, antes de jugar AlaZ, escucharía una buena ópera si pudiera.

También reconoce que disfruta especialmente cuando identifica una canción desde el primer instante en La Pista. El cuestionario recorre además temas como la gastronomía, los viajes y otras confesiones que muestran su lado más personal.