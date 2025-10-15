Matías Prats y Susanna Griso, galardonados con la Antena de Oro 2025

Matías Prats, Susanna Griso, Josep Pedrerol y Rafa Latorre han sido distinguidos con las Antenas de Oro que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, un reconocimiento a su destacada trayectoria profesional. Los cuatro comunicadores de Atresmedia figuran entre los premiados en diversas categorías en la 52ª edición de estos galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez (Madrid).

Susanna Griso recibirá una Antena de Televisión por su labor al frente de 'Espejo Público'﻿, en Antena 3, destacando su "compromiso constante con la información y la actualidad" en uno de los espacios matinales más influyentes de la televisión española. Este premio coincide con el vigésimo aniversario del programa, que continúa su emisión diaria con Griso como presentadora desde sus inicios.

La Federación ha querido rendir homenaje a Matías Prats, presentador de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana'﻿, otorgándole una Antena Extraordinaria "por su rigor, proximidad con el espectador, y sus bodas de oro con la profesión". Prats celebró el pasado mayo sus 50 años como presentador, acumulando más de 10.000 ediciones informativas y siendo testigo de los acontecimientos nacionales e internacionales más relevantes de las últimas cinco décadas.

Josep Pedrerol también ha sido reconocido con una Antena de Televisión por su trabajo como director de 'Jugones'﻿ en laSexta, considerado el "referente del periodismo deportivo televisivo en España". El programa cerró la pasada temporada con su mejor registro histórico, alcanzando un 7,2% de cuota de pantalla y consolidándose como líder en su franja. Además, Pedrerol dirige ‘El Chiringuito de Jugones’﻿, el espacio deportivo más exitoso de la televisión temática, emitido en Mega.

Por su parte, Rafa Latorre ha obtenido una Antena de Radio por 'La Brújula'﻿, en Onda Cero, tras destacar su "rigor periodístico" y su notable crecimiento de audiencia. Según el Estudio General de Medios de julio de 2025, el programa sumó 187.000 nuevos seguidores y alcanzó cerca de 600.000 oyentes, el mejor dato de sus más de treinta años de historia.

