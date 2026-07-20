Joseba Arguiñano convierte la cebolla y el bacon en el aperitivo del verano

La receta está pensada para cuatro personas y consiste en rellenar aros de cebolla con mozzarella, envolverlos en bacon y rebozarlos con harina, huevo y totopos o patatas trituradas antes de freírlos.

Como acompañamiento, Joseba Arguiñano prepara una mahonesa de soja casera y recuerda que, si se busca una versión con menos grasa, el bacon puede sustituirse por jamón cocido