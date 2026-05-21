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Premio 'Espejo Público'

'Espejo Público', premio MF TALENT 2026 al mejor programa de televisión

El evento reunió a 65 líderes de las principales compañías del IBEX destacando a presidentes, directores generales, CEOS, CIOS y CDOS en un evento muy exclusivo que abordó el futuro digital sostenible.

Premio 'Espejo Público'.

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Ana Estévez
Publicado:

La 4ª edición de los Premios MF Talent ha reconocido al programa "Espejo Público" con el galardón al mejor programa de televisión por su apuesta por la divulgación del talento, la cultura, la tecnología y la innovación. Un reconocimiento que consolida el papel del magacín de actualidad de Antena 3, presentado por Susanna Griso, como uno de los grandes escaparates informativos para acercar al público los desafíos de la transformación digital y las nuevas tendencias sociales y empresariales.

Premio al talento

El premio fue recogido por Jorge Gallardo, director de "Espejo Público", y por la presentadora Lorena García durante una gala celebrada en Madrid. La ceremonia de entrega reunió a más de 65 altos directivos, CEOs, CIOs y responsables institucionales vinculados a la innovación, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La organización destacó especialmente la capacidad del programa para combinar actualidad, análisis y divulgación, convirtiéndose en un espacio de referencia para trasladar al gran público cuestiones relacionadas con el talento, la tecnología y el impacto de la transformación digital en la sociedad.

El programa suma un galardón más a su lista de éxitos, recientemente su presentadora Susanna Griso recibía la Antena de oro 2025 por su trayectoria al frente de "Espejo Público" que lleva en antena más de 20 años.

Jornada Talent

La jornada, organizada por MF Talent, reunió a representantes de grandes compañías del IBEX 35 y organismos públicos en una edición centrada en el futuro digital sostenible. Durante el encuentro se celebró también una mesa redonda bajo el título “Gobernar el futuro: IA, ciberseguridad y sostenibilidad en la toma de decisiones”, en la que participaron expertos del ámbito tecnológico e institucional.

Además de "Espejo Público", los Premios Talento e Innovación 2026 distinguieron a empresas, directivos y personalidades de distintos ámbitos por su liderazgo y contribución a la innovación. Entre los premiados estuvieron Telefónica España, Naturgy, Repsol, MAPFRE, Cruz Roja, la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, la soprano Ainhoa Arteta, la exgimnasta olímpica Almudena Cid o el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde.

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

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