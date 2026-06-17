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LOGOPEDA ASESINADO

Una madre que llevaba a su hijo al logopeda asesinado en Valencia: "No me cuadra su versión"

La mujer, que llevaba desde el 2017 acudiendo a la clínica del logopeda asesinado, afirma que "es bastante raro" y que "no se puede entrar a la clínica" nada más salir, "tienes que llamar al timbre".

Entrevista Logopeda Valencia

"No me cuadra la versión" del presunto asesino, el testimonio de una madre que llevaba a su hijo al logopeda asesinado | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Sara Márquez, una mujer que acudía con su hijo desde 2017 a la clínica y a la consulta del logopeda asesinado, afirma que "no le cuadra nada" la versión del presunto asesino. "Una vez sales de la clínica, tienes que volver a llamar para que te abran desde dentro", es muy raro. La mujer afirma que "hay que limpiar el nombre del logopeda y que todo se esclarezca".

Sara acude con su hijo desde hace 8 años y asegura que su hijo "ha tenido muchos avances", aprendió a hablar. La mujer no sale de su asombro, "es algo muy fuerte". La mujer acudía dos veces a la semana con su hijo y lo esperaba en la sala de estar de la clínica. "La pared es de pladur, se escucha si un niño se ríe, grita o llora".

Nunca tuvo sospechas

"La gente puede decir lo que quiera", afirma Sara. "Nunca he sospechado, soy muy paranoica", la mujer asegura que siempre revisaba a su hijo debido a su condición, afirma que su hijo le hubiera avisado: "mamá pupa".

La mujer cuenta que su hijo tiene una psicóloga externa y siempre tratan este tipo de cosas, "yo le digo dónde pueden o no pueden tocarte" y si hubiera pasado algo "me lo hubiera dicho". Es un niño que tiene una condición especial y siempre tienen que ayudarle para "vestirse, lavarse los dientes".

"Una vez fuera, no puedes entrar"

Sara y su hijo estuvieron el jueves pasado y ayer martes, tenían cita a las 17:40 de la tarde. "Yo fui por la mañana por unos papeles y al llegar me encontré lo que había". También afirma que nunca coincidió con el presunto asesino.

Sobre la clínica y el acceso a la consulta, la madre cuenta que nada más entrar tienes la sala de espera. "Para entrar en consulta, la pared es de pladur por lo que si el niño llora o ríe se escucha sin ningún problema", además la puerta es de cristal y nunca estaba "cerrada".

Los niños salen y entran de la consulta para ir al baño y el logopeda "nunca los acompañaba". "Todo me parece muy raro".

Por último, Sara cuenta el acceso a la propia clínica, "si tu salías, no podías volver a entrar inmediatamente porque se cierra la puerta y tienes que llamar al timbre para que te abran desde dentro, no me cuadra la versión del asesino". "Pido justicia y que se limpie el nombre del logopeda".

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