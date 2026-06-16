El padre que mató al logopeda asegura que se encontró a su hijo con el pantalón bajado y sin pañal

La Policía Nacional ha detenido en el municipio valenciano de Burjassot a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de homicidio tras haber apuñalado a otro. Tal y como indican en el diario Levante-EMV, el agresor habría matado "al logopeda de su hijo ante la sospecha de que pudieran haberse producido abusos al menor en el centro donde lo estaban atendiendo".

Estos hechos sucedieron sobre las 18:15 horas de la tarde del lunes, momento en el que el presunto autor se personó en la Comisaría de Policía Nacional de Burjassot con las manos manchadas de sangre y confesó que había matado a un hombre. Según detallan en Levante-EMV, la agresión tuvo lugar en la Clínica Diálogo de Logopedia y Psicología, situada en la calle Ingeniero de la Cierva, en el barrio valenciano de Marxalenes.

El presunto agresor habría visto a su hijo con el pantalón bajado y sin pañal

Al parecer, el hombre, que según Las Provincias, es de un conocido clan de Benimàmet, habría dejado a su hijo de dos años con el especialista. Posteriormente, el hombre salió a la calle y mientras fumaba un cigarro, decidió entrar de nuevo a la consulta sin previo aviso.

El detenido sostiene que, al entrar a la clínica, vio a su hijo semidesnudo. Concretamente, con el pantalón bajado y sin el pañal. Por este motivo, se habría enfrentado al profesional exigiéndole ver las cámaras.

"O me enseñas las cámaras o te mato"

Presuntamente, le dijo al logopeda que o le enseñaba las cámaras o le mataba. El profesional respondió asegurando que no se las podía enseñar y tras esto, habría acuchillado al profesional de 32 años con una navaja de 15 centímetros.

Según el diario Las Provincias, la víctima ha sufrido un corte en el cuello y cuando el presunto agresor confesó el crimen, los agentes de Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron a la clínica.

Desde allí, confirmaron la muerte de Vicent D.C., graduado en Logopedia y Máster en Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de Valencia, tal y como detallan en Las Provincias.

Tras la identificación del cadáver, el cuerpo fue levantado pasadas las 20:00 horas de la tarde y se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, lugar donde se le practicará la autopsia.

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