Mejores Momentos | 12 de marzo

¡César se lleva un bote de 2.100€!

El concursante del atril rojo culmina un programa espectacular llevándose el bote.

¡César se lleva un bote de 2.100€!

Adrián Moreno
Publicado:

César ha intentado caer en el bote en hasta cuatro ocasiones. En la penúltima tirada, antes de alcanzarlo, ha conseguido caer en un gajo muy premiado como es el de 150€, aumentado aún más la renta total con la que ha pasado a jugar la final.

Con la confianza de Jorge Fernández, quien no ha dudado en ningún momento de que lo iba a alcanzar, César ha logrado caer en él y resolver el panel con la pista de ‘un primero saludable’, que tenía acumulado un bote de 1.825€

El concursante ha destacado en casi todos los paneles del programa, resolviendo la gran mayoría. Aparte del ‘gran premio’ ganado anteriormente y del bote que acaba de conseguir, se irá a jugar la final con un total de 4.550€.

