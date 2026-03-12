Patri aprovecha la ‘quiebra’ de César para resarcirse de su error anterior con un panel de 650€

Patri ha intentado resolver un panel anterior utilizando el gajo ‘exprés’, pero ha perdido todo su dinero tras fallar en una consonante que no estaba en el panel, cuando ya levaba acumulados 775€.

Sin embargo, en este nuevo panel, tras la ‘quiebra’ de César cuando contaba con más de 300€, a la madrileña le ha llegado un panel casi completo que ha podido resolver gracias a la repetición constante de letras que ayudaban a descifrarlo.

Gracias a la repetición de una consonante en hasta cinco ocasiones tras caer en el gajo de 75€, Patri ha aumentado en gran medida la renta de su marcador, situándose en una posición favorable para comprar vocales y resolver el panel.