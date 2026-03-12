César consigue el ‘gran premio’, valorado en 1.000€, después de caer en la ‘quiebra’

César ha estado a punto de caer en el gajo de los 1.000€, pero la suerte de la ruleta le ha deparado el gajo de la ‘quiebra’, contiguo a este. Pese a perder los 525€ que reflejaba su marcador, no ha dudado en usar el ‘super comodín’ para seguir tirando.

Ya con el marcador a cero y con la primera parte del ‘gran premio’ en su poder, el objetivo de César estaba en conseguir esa segunda parte, que ha podido obtener en la siguiente tirada tras caer en la ‘quiebra’ anterior.

El guionista madrileño ha conseguido hacerse con un ordenador portátil valorado en 1.000€, que, sumado a lo que ya había ganado anteriormente, le distancia de las demás concursantes con un total de 2.000€ en su marcador.