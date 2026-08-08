Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, exige al Gobierno que resuelva esta crisis "de manera inmediata"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido este sábado tras reunirse con la ministra de Infancia, Sira Rego, para conocer la situación actual que se está viviendo en Ceuta, nueve días después de la "agresión más grave" que ha sufrido la ciudad autónoma en su historia reciente.

Vivas lo ha catalogado como "violación territorial" destacando una situación insostenible que "el Gobierno de la región debe solucionar de manera inmediata", ha defendido el presidente.

Ha destacado que la "única salida es Marruecos" y ha garantizado que "no va a a ver salidas a la península", que la única solución es Marruecos para el retorno de migrantes.

Si este retorno no se produce, entonces "quedará abierta una incertidumbre insostenible para el futuro, estabilidad y desarrollo de la ciudad", ha afirmado Viva y ha explicado que "toca resistir en beneficio de esta solución".

Y le ha pedido al Gobierno de la nación que lo resuelva de manera inmediata, que su papel es fundamental y por eso le piden tres cosas: incrementar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la presencia policial en las calles dando cobertura a la magnitud que se está viviendo; despliegue de recursos humanos y de todo tipo en el área de extranjería para el retorno inmediato para que se produzca de manera más ágil; y por último, pide que se mantenga la presencia del ejército en las calles para transmitir tranquilidad y seguridad.

El presidente de Ceuta ha agradecido la labor de las autoridades ante la crisis migratoria, aunque lo estén desarrollando "con precariedad en cuanto al número de efectivos". Y asegura que faltan muchos efectivos para que "la ciudadanía se sienta segura".

También ha pedido brindar las fronteras con todas garantías mediante "las acciones de índole preventiva, disuasoria y de reacción que haya que aplicar" porque es enviable que el control de las fronteras están a manos de un país tercero que no sea España.