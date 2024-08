'No-limpiadas', la iniciativa de los vecinos de Usera para denunciar la suciedad del barrio: "Los contenedores vacíos, y las calles llenas"

Ratas, malos olores, contenedores a rebosar, basurapor las aceras, este se ha convertido en el día a día de los vecinos deUsera, un barrio localizado en el sur de Madrid. La Asociación vecinal barrio Moscardó ha decidido tomar cartas en el asunto, y denunciar la difícil situación tirando de humor. Para ello han creado las 'No-Limpiadas', una parodia de los Juegos Olímpicos que incluye pruebas como 'Los 100 metros caca', o el 'pira guarrismo'.

Buscan llamar la atención del Ayuntamiento de Madrid. La falta de limpieza ha pasado a convertirse en uno de los atributos del barrio. Sus habitantes llevan tiempo aguantando esta situación, una situación que se ha agravado con la llegada del verano y las altas temperaturas. Un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta Usera para conocer de primera mano el grado de insalubridad al que se enfrentan.

"La gente es una guarra"

Están indignados. Algunos de los testimonios recogidos aseguran: "La gente es una guarra (...) ves como están los contenedores vacíos de basura, y las calles llenas de bolsas", "yo vivo en la salida de metro de Almendrales, llego ahí 40 años, es una vergüenza", "dejan la basura en cualquier lado, aquí mismo entre dos coches (...) es que ves a la gente salir de su casa y dejar la bolsa entre dos coches".

El reportero Javi Fuente es testigo de cómo la basura ha invadido las calles. Los restos de comida, ropa, electrodomésticos, e incluso cristales, especialmente peligroso para niños y animales, son comunes en los alrededores de los contenedores. A esto, según confirman los vecinos de la zona, habría que sumar el olor a orines: "Huele a pis porque la gente hace pis en calle, y ni te cuento los hombres donde están los contenedores de papel y de cartón", afirman.

El Ayuntamiento de Madrid anunció que tomaría medidas para poner fin a esta situación, no obstante no parecen haber llegado a Usera. Al ser preguntada por el tema, otra vecina asegura: "De momento trabajan muy bien los basureros recogiendo todo, pero nada más", "esto es como si yo en mi casa tengo una persona que está limpiando, y yo voy detrás (..) manchando". La campaña de las no-limpiadas ha logrado hacerse muy mediática. Gracias a ella, el Ayuntamiento se habría personado en la zona, multando a 150 personas por este motivo.

"Sigue siendo insuficiente"

Alma es una de las representantes de la Asociación vecinaly sostiene que llevan "muchos años" denunciando la situación: "Al principio era porque los contratos no eran suficientes, se han modificado los contratos, y lo cierto es que siguen siendo insuficiente, no queremos culpables, buscamos responsables y el responsable, ahora mismo es el ayuntamiento de poner los medios necesarios para que esto no suceda", explica.

"La ruta de la caca hay que patentarla en Moscardó, Usera y en Madrid (...) intentamos llamar la atención tanto de las autoridades como de los vecinos", continúa explicando Alma. Sara es otra de las vecinas que ha accedido a hablar ante las cámaras de Espejo Público. La mujer asegura que pese a recriminar a un vecino el estar depositando la basura de forma incorrecta, este decidió ignorarla: "Encima, si tú les dices algo, luego saben donde tú vives y te dejan la basura en la puerta de tu casa", desvela.