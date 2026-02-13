Samantha Vallejo-Nágera flipa con el maxificador de alimentos: "Nunca había ganado tanto"

Samantha Vallejo-Nágera ha visitado El Hormiguero para hablar de su visión de la cocina, de cómo ha evolucionado su carrera entre fogones y cámaras, y de las experiencias que la han convertido en uno de los rostros más conocidos del mundo gastronómico. Entre las anécdotas que ha contado, la chef ha recordado cómo triunfó en Nueva York haciendo paellas.

Tras la entrevista, Samantha ha jugado con Trancas y Barrancas. Las hormigas han preparado una sección muy sabrosa y llena de alimentos cotidianos, pero vistos al detalle gracias al "maxificador de imagen" de Marron.

Desde esta otra perspetiva, la chef tenía que adivinar de qué se trataba. ¡Ha conseguido un 100% de aciertos! De paso, los espectadores han podido descubrir cómo es al microscopio la cabeza de una gamba o un aguacate. "¡Qué juego más bueno! Nunca había ganado tanto", ha asegurado la invitada, que ya lo ha descrito como su "juego favorito". ¡No te lo pierdas en el vídeo!