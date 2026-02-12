Profesorado de la ULPGC cuestiona la concesión del honoris causa a la reina Sofía

El manifiesto subraya que el doctorado honoris causa no puede entenderse como un gesto protocolario o simbólico, sino como una declaración institucional de reconocimiento intelectual, ético y social. Según el profesorado firmante, con este título la universidad afirma públicamente que la persona distinguida encarna de forma ejemplar valores como el cultivo del conocimiento, el pensamiento crítico, el compromiso con la transformación social y la defensa de la dignidad humana.

Desde esa premisa, el texto plantea una pregunta central: qué aportación específica ha realizado la Reina Sofía al conocimiento, la investigación, la creación intelectual o el pensamiento crítico que justifique el máximo reconocimiento académico que puede otorgar una universidad.

Trayectoria institucional frente a mérito académico

Los autores del manifiesto reconocen que la Reina Sofía ha desempeñado una función pública relevante, pero circunscrita, según señalan, a la representación institucional de la monarquía. Sus actividades, afirman, se han desarrollado principalmente en ámbitos ceremoniales, filantrópicos y protocolarios, que consideran respetables en otros contextos, pero insuficientes para fundamentar una distinción académica de esta naturaleza.

En el texto se insiste en que no se trata de una cuestión de preferencias políticas ni de simpatías personales, sino de una reflexión sobre el papel de la universidad y sobre la coherencia entre sus valores y las personas a las que decide honrar en su nombre.

Otra línea de crítica viene por la figura de la Reina Sofía como referente femenino, "parece que quieren tomarnos el pelo", afirma Sonia, que firmó el manifiesto, y que entiende que este movimiento responde a las demandas de que se propongan más mujeres para el honoris causa, "pero alguien así". En su opinión, la Reina Sofía no representa los valores feministas que enarbola la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por encarnar la figura de la mujer católica dentro del matrimonio.

La universidad como espacio crítico

El manifiesto sostiene que la universidad no existe para legitimar jerarquías simbólicas, sino para cuestionarlas cuando es necesario. En este sentido, los firmantes consideran que conceder un honoris causa a una figura cuyo capital simbólico proviene del linaje y no del saber transmite un mensaje preocupante a la comunidad universitaria: la posible confusión entre prestigio social y prestigio académico, o entre autoridad heredada y autoridad del pensamiento.

A juicio del profesorado, este tipo de decisiones puede diluir el sentido del honoris causa y convertirlo en un instrumento de cortesía institucional, alejándolo de su función original como reconocimiento al mérito intelectual y a la contribución al conocimiento.

¿A quién debería visibilizar el honoris causa?

En la crítica de este grupo de profesores esta distinción debería servir para dar visibilidad a quienes investigan, crean conocimiento, abren caminos críticos o sostienen avances científicos y culturales, especialmente desde posiciones poco reconocidas o desde márgenes disciplinarios. En esa línea, los firmantes sostienen que la figura propuesta no representa ese perfil.

El texto está firmado, a título personal, por una veintena de docentes de distintas áreas de conocimiento, que reclaman que la universidad se reconozca a sí misma por lo que es y no por lo que determinados poderes esperan que sea.

