Entrevista con Pedro Sánchez
Las 10 frases más destacadas de Pedro Sánchez durante su entrevista en Espejo Público
Estas son las 10 frases más destacadas de la entrevista que hoy Susanna Griso le ha hecho a Pedro Sánchez.
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Corrupción, responsabilidad política, Ceuta, vivienda, encuestas, ausencia de presupuestos y crispación. Pedro Sánchez contestó a Susanna Griso sobre todas las cuestiones que conforman la actualidad política en una entrevista de una hora exacta de duración. A continuación pasamos a detallar las 10 frases más destacadas de toda la conversación.
- "He asumido la responsabilidad política en aquellos casos que efectivamente nos han afectado"
- "Yo defiendo no solo la limpieza, sino la transparencia de mi partido que no se ha financiado ilegalmente"
- "Voy a poder formar gobierno con una mayoría más amplia progresista"
- "Vamos a por 176 escaños progresistas"
- "¿Las encuestas? A mi me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social"
- "¿Qué he sufrido casos de corrupción? Lamentablemente los he sufrido"
- "Hay casos de corrupción que son reales y hay casos de corrupción que son ficticios"
- "La situación hoy en Ceuta es muy, muy buena en relación con la que tuvimos el 30 y 31 de julio. Estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad"
- "A mí me han llamado de todo, a mi partido se le ha atacado en las sedes de las casas del pueblo y también en la sede del PSOE yo no he escuchado al PP, porque de Vox ya no hablo, condenar ni solidarizarse ni con mi persona ni tampoco con mi organización"
- "¿Yo he dicho me gusta la fruta al señor Feijóo que se pone a cantar 'mi limón, mi limonero'?"
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