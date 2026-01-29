Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!

Para entender lo que sucede en este experimento debemos conocer cómo se produce una reacción de combustión y qué elementos intervienen en la misma.

El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible (en nuestro caso, hidrógeno), un comburente (el oxígeno presente en el aire) y energía de activación que genere una alta temperatura (calor proporcionado por el mechero).​ Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Sin embargo, en ausencia de cualquiera de los tres el fuego no se produce.

El hidrógeno es menos denso que el aire, por lo que tenderá a escapar por el orificio de superior del huevo. Al principio la llama no puede arder dentro del huevo porque no hay oxígeno allí. A medida que el hidrógeno se va liberando, el aire entra por la parte inferior hasta que el nivel de oxígeno en el interior es suficiente para producir la combustión del hidrógeno. La energía liberada por la reacción provoca el aumento de la temperatura, y la expansión de los gases hasta que la cáscara no puede soportar la presión y estalla en pedazos.