Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Aviso: no hacer en casa

Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!

Marron, el chef Dani García y Pablo Motos se han ido pasando el huevo temiendo una explosión inminente.

Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Para entender lo que sucede en este experimento debemos conocer cómo se produce una reacción de combustión y qué elementos intervienen en la misma.

El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible (en nuestro caso, hidrógeno), un comburente (el oxígeno presente en el aire) y energía de activación que genere una alta temperatura (calor proporcionado por el mechero).​ Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Sin embargo, en ausencia de cualquiera de los tres el fuego no se produce.

El hidrógeno es menos denso que el aire, por lo que tenderá a escapar por el orificio de superior del huevo. Al principio la llama no puede arder dentro del huevo porque no hay oxígeno allí. A medida que el hidrógeno se va liberando, el aire entra por la parte inferior hasta que el nivel de oxígeno en el interior es suficiente para producir la combustión del hidrógeno. La energía liberada por la reacción provoca el aumento de la temperatura, y la expansión de los gases hasta que la cáscara no puede soportar la presión y estalla en pedazos.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

Dani García es fan de cocinar en el microondas: "me flipa"

Dani García de declara fan de cocinar en el microondas: “Me flipa”

Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!

Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!

Dani García, sobre su salsa
Para chuparse los dedos

Dani García, sobre su exitosa salsa Bull: "Es la única receta que no voy a dar en mi vida"

"Los precios dinámicos": la original propuesta de Dani García para la hostelería
En El Hormiguero

"Los precios dinámicos": la original propuesta de Dani García para la hostelería

Música, cine, estrenos y un récord histórico: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Música, cine, estrenos y un récord histórico: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

El programa arranca una semana de lo más especial marcada por la visita de Manu y Rosa.

Manu, lanzado a la remontada en El Rosco: se juega la victoria y sus opciones de bote en una respuesta
El Rosco | 29 de enero

Manu, lanzado a la remontada en El Rosco: se juega la victoria y sus opciones de bote en una respuesta

El concursante tiene en su mano igualar los 22 aciertos de Rosa, lo que suponía ganar tiendo en cuenta que la concursante coruñesa había cometido un fallo.

Rosalía y ‘La perla’ coronan para Manu un espectacular triplete de plenos en La Pista

Rosalía y ‘La perla’ coronan para Manu un espectacular triplete de plenos en La Pista

El cariñoso guiño de Jesús Olmedo a Lina Morgan en La Pista: “Mi madre televisiva”

El cariñoso guiño de Jesús Olmedo a Lina Morgan en La Pista: “Mi madre televisiva”

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Publicidad