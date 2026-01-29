Antena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

El reconocido chef ha demostrado que tiene muchos otros talentos más allá de la cocina.

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

Dani García ha llegado a El Hormiguero para repasar su trayectoria profesional y compartir algunas de sus experiencias más destacadas. El chef ha reflexionado sobre el esfuerzo, la creatividad y la pasión que hay detrás de cada proyecto.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el secreto de su famosa tortilla de patata. El invitado ha asegurado que es de la opinión que la tortilla española va sin cebolla y ha contado algún truco para hacerla inigualable.

Tras esto, Dani ha hablado sobre un problema que tienen en todo restaurante. Dani ha dicho que es partidario de los "precios dinámicos" porque los productos no siempre cuestan lo mismo, pero el precio de su carta no varía.

Además, también ha contado su polémica afición por cocinar en el microondas. El chef ha asegurado que se pueden hacer cosas deliciosas y le ha dado algún truco a Pablo para que pueda seguir su ejemplo.

Por último, el presentador le ha preguntado por su famosa salsa Bull y el invitado ha dicho que su sueño sería que se convirtiese en un condimento más en cada cocina

