Misa funeral por las víctimas del accidente de tren de Adamuz, streaming en directo

A eso de las 18:08 horas de este jueves, los Reyes de España accedían al Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva para rendir homenaje a las 45 víctimas mortales del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), tras la cancelación del homenaje de Estado rechazado por las familias.

Al acto han acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, en representación del Gobierno central, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas, además de Alberto Núñez Feijóo.

El recinto presenta capacidad para unas 5.000 personas, y su elección responde a la voluntad de las autoridades locales y eclesiásticas de permitir una asistencia masiva, superando las limitaciones de aforo de la Catedral de La Merced, donde inicialmente la diócesis de Huelva había previsto la celebración del funeral.

Este funeral religioso, en principio concebido como una celebración más íntima surgida del deseo de la diócesis de Huelva de despedir a los fallecidos, ha adquirido una mayor relevancia después de la cancelación del homenaje de Estado previsto inicialmente para el próximo sábado 31 de enero.

Se trata de un homenaje que fue acordado en un primer momento por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apenas tres días después del accidente, pero el pasado día 25 anunciaban su aplazamiento sin nueva fecha. Aunque el Ejecutivo central aludió oficialmente a la "falta de disponibilidad" de las familias, algunos afectados han mostrado su malestar hacia la gestión de la catástrofe y el rechazo al carácter estrictamente laico que se pretendía dar al acto original.

La alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha subrayado que se trata de un acto que responde al deseo mayoritario de las familias de despedir a sus seres queridos "desde la fe y de manera abierta a toda la ciudadanía".

Recuerda que aquí puedes seguir en directo el funeral por las victimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.