Dani García saca su lado más polémico en El Hormiguero: "La pizza a tomar por saco"

El chef se ha mojado eligiendo qué alimentos deberían dejar de existir para siempre.

Dani García ha visitado El Hormiguero para hablar de su carrera y de su forma de entender la gastronomía. El chef ha mostrado su lado más cercano y ha contado cómo ha evolucionado su manera de crear en los fogones.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Trancas y Barrancas, que han llegado dispuestas a hacer que el invitado salvase el mundo eligiendo entre dos alimentos típicos de la gastronomía española.

Dani ha dejado elecciones polémicas como el jamón por encima del queso, el roscón por delante de las ensaimadas... ¡o la tortilla antes que la paella!

