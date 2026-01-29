Con mucho gusto
Dani García de declara fan de cocinar en el microondas: “Me flipa”
El chef ha enseñado a Pablo Motos algunas de las recetas sencillas que se pueden hacer al microondas.
Dani García ha venido a El Hormiguero a presentar su nuevo libro 'Cocina en casa como Dani'. Su filosofía podría ser algo así como: “cocinar bien en casa es posible, ¡y sin complicarse la vida!”, y es que no hay que ser un chef experto para cocinar las más de 90 recetas que nos propone uno de nuestros chefs españoles de más prestigio.
Y sí, no es lo que cabría esperarse de un cocinero profesional, pero cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre que le parece cocinar al microondas, Dani García ha contestado muy pero que muy convencido: “Me flipa”.
Así le ha explicado a Pablo que comenzó haciendo, hace unos veine años, un bacalao que le salía perfecto. La receta parece sencilla: “Dos minutos, mil watios, un plato hondo, un poquito de agua, el bacalao y lo tapaba con un poquito de plástico film”. Y ha añadido que, además, para hacerlo más jugoso, añade un poquito de agua abajo “porque le da vapor y lo hace más jugoso”.
Otro de sus platos estrellas al microondas y que puedes encontrar en su nuevo libro son las alcachofas. Fácil, sencillo… ¡y delicioso! Y es que Pablo ha descubierto que con los trucos del chef andaluz no hay que complicarse mucho para comer sano y rápido.
