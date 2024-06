España no cubre casi 150.000 puestos de trabajo: faltan camareros, guías turísticos o conductores de autobús

Que el turismo es uno de los pilares de la economía española es un hecho. En 2023 supuso un 12,8 % del PIB, siendo el máximo de la serie histórica y creando gran parte del empleo que se generó el pasado año. Uno de cada cuatro nuevos empleos de la economía española fueron en el sector turismo. Pero este motor necesita todavía de más personal. El empleo vinculado al turismo ha aumentado un 5 % en un año, pero podría crecer mucho más si se cubriesen los puestos de trabajo disponibles. Cada vez es más difícil cubrir vacantes.

En España hay 149.962 puestos de trabajo que no se están cubriendo según el Instituto Nacional de Estadística. De esos, 130.705 corresponden al sector servicios, según la misma fuente. Lo que podría suponer un grave problema para los hosteleros, más ahora que se acerca la temporada alta con el periodo estival.

La fecha se acerca y en Málaga no encuentran gente, igual ocurre en Valencia. Paco lleva 28 años dedicándose a la hostelería en Torremolinos y señala que uno de los problemas que tiene para encontrar personal es la falta de experiencia. “El que viene no sabe ni abrir la botella”, añade el hostelero que necesita encontrar 20 personas para cubrir las vacantes de este verano.

Contratar a migrantes irregulares

La falta de experiencia no es el único inconveniente con el que se encuentran. Los hosteleros señalan que “el que quiere trabajar no sabe y el que sabe no quiere”. Una de las soluciones que plantean los hosteleros de Llanes, Asturias, es poder contratar a migrantes que todavía no tengan los papeles en regla: “Siempre con el respaldo de un contrato”, señalan y que puedan ponerse a trabajar de manera inmediata.

Es el caso de Husman, procede de Marruecos y ha conseguido regularizar su situación en España. Gracias a tener un contrato, tiene los papeles en regla. Ahora trabaja de ‘espetero’ en Málaga y señala que eso no lo aguanta todo el mundo.

España tiene casi 150.000 vacantes por cubrir, el problema es generalizado, sobre todo en el sector servicios, pero el nivel de complejidad para cubrir puestos de trabajo se agrava en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía.

Estos datos son especialmente llamativos al poner sobre la mesa las cifras de paro en España. En la actualidad en nuestro país habría casi 3 millones de personas en situación de desempleo, una de las tasas más altas de la Unión Europea.

Esto abre el interrogante de por qué, si hay puestos de trabajo disponibles, esas personas en paro no optan a esos puestos. Para los sindicatos, la clave también está en las condiciones laborales, especialmente en el sector servicios. Quienes aceptan un empleo de este tipo saben que en muchas ocasiones los horarios sobrepasan las 8 horas diarias, hay que trabajar fines de semana y los sueldos están por debajo de la media.

