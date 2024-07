Nacho Cano, tras su detención por presunta contratación irregular de inmigrantes: "El criminal no soy yo, es la Policía"

Nacho Cano ha comparecido en rueda de prensa tras ser detenido por presunta contratación irregular de inmigrantes en su musical 'Malinche' y puesto en libertad. El productor musical ha atacado, tras haber expuesto su versión, a la Policía: "el criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar". Cano también ha hecho referencia al "trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la Policía" hacia parte de la plantilla de su musical.

El productor musical ha relatado que su detención fue de tan solo "10 minutos": "Me detienen 10 minutos. Para hacerme la foto, ponerme la huella y salir los medios con la noticia". "Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", ha proseguido el artista en su comparecencia ante la prensa, tras haber acusado a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada". "Yo no he hecho nada, la intención mía no ha podido ser más positiva", ha querido resaltar.

"Una becaria amenazó con denunciar cuando se prescindió de ella"

El músico, que ha comenzado su rueda de prensa relatando su versión de los hechos, ha asegurado que el conflicto tiene su origen en una "trabajadora conflictiva", la cual forma parte de un programa de becas que el show lleva a cabo junto a la Casa de México con el fin de llevar la obra a dicho país. "Una becaria conflictiva amenazó con denunciar cuando se prescindió de ella", ha dicho el músico. "No hay nada que ocultar, es todo transparente. Yo que traigo a esta gente de un país hermano a aportar arte y talento. Por ello, ¿somos unos criminales?".

Nacho Cano y su "apoyo" a Ayuso

"El que les queda soy yo"

Nacho Cano también ha considerado que los motivos de su paso por comisaría este martes tienen que ver con su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón es que apoyo a Ayuso. Como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

Además, Cano califica esta actuación de "persecución política" y ha insistido en que si se va a por él, "se va a por Ayuso". "Hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y como Nacho Cano opina como Ayuso..." , ha lamentado.

Cano también ha denunciado el trato recibido en la comisaría en la que prestó declaración, llegando a citar en concreto a su comisario jefe, Alberto Carba, "que está muy supeditado a (Fernando Grande) Marlaska", el ministro del Interior. Alude, además, a que su caso sirve "para dirimir la tensión de otras cosas", como "la imputación sí real" de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nacho Cano tiene claro, además, que han ido a por él también por ser "el único artista que se atreve a no decir 'soy comunista ni de izquierdas' porque no lo soy ni lo he sido nunca porque no soy idiota".

Nacho Cano, detenido

El productor musical y antiguo componente de la banda Mecano, Nacho Cano, ha sido detenido tras, supuestamente, haber contratado inmigrantes ilegales en su musical 'Malinche'. Su detención se llevó a cabo este martes por la mañana en Madrid después de que la Policía Nacional recibiera varias denuncias en las que se le señalaba como presunto responsable tanto de un delito contra los derechos de la población inmigrante, como contra los derechos de los trabajadores.

'Malinche'

El musical de Nacho Cano, 'Malinche', relata la historia de la esclava del mismo nombre, que fue clave en la historia de México. Traidora para unos, heroína para otros, siempre ha sido motivo de polémica desde que Nacho Cano manifestó su intención de convertirlo en musical. "A mí siempre me ha molestado cuando he ido a México lo mal que se ha contado la historia de ese país, lo premeditadamente mal", resaltaba a EFE el exmiembro de Mecano acerca de las razones que lo llevaron a abordar este proyecto.

