Nacho Cano matiza duras palabras en Y ahora Sonsoles: "Me da vergüenza tener esta Policía"

Nacho Cano ha sido muy duro en la rueda de prensa que ha ofrecido tras conocer que ha sido detenido por por presuntas irregularidades en contratación de inmigrantes en su musical Malinche.

"Me da vergüenza la Policía, no me fio de ellos" ha querido señalar a nuestro micrófono tras atacar a la Policía y tildarla de "criminal".

Sobre su relación con la denunciante a quien han preguntado por la posible existencia de agresión sexual y a quién rueda de presa ha señalado como "conflictiva", ha dejado claro a Sonsoles Ónega que no tiene ningún tipo de relación.

"¿Cómo va a acabar España?" no ha podido preguntar el artista quien se ha mostrado en todo momento muy duro contra quien le critica por su apoyo a Ayuso, quien todavía no se ha puesto en contacto con él.