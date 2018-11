Ha tenido que pasar 10 meses en prisión para que Salva, el auxiliar de enfermería que confesó haber matado al marido de su amante, haya cambiado radicalmente su versión. En su primera declaración aseguraba que Maje, su amante, no tenía nada que ver con el asesinato. "Yo planeé el crimen. Lo decidí yo solo y lo ejecuté", confirmó. Ahora, asegura que fue ella la que le pidió que le asesinara: "Me dio la llave del garaje y eligió el día para cometer el crimen".

"Cuando matara a Antonio tenía que cambiar el estado del WhatsApp para que Maje supiera que estaba muerto"

No se sabe la razón por la que Salva ha cambiado su versión: porque ya no está enamorado de Maje, porque sabe que tiene presuntos novios en prisión, porque ella ya no le responde a las cartas, porque se está haciendo cada vez más religioso y quiere contar la verdad o porque sabe que va a ser condenado y quiere colaborar. Maje y Salva habían llegado a un acuerdo: cuando cometiera el asesinato tenía que cambiar el estado del WhatsApp para que ella supiera que ya estaba muerto. Le apuñaló hasta en 8 ocasiones mientras Maje estaba al corriente de todo.

El programa de prevención de suicidios, estar ingresado en uno de los módulos más conflictivos de la cárcel de Picassent, el divorcio de su mujer, las escasas visitas que recibe y los continuos escarceos de la que fue su amante con otros internos, ha roto el encantamiento que Maje logró a través de un intercambio de cartas entre ambos.