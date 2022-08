¿Se multará en Madrid a quienes no cumplan el plan de ahorro energético? Almeida contesta: "No tenemos previsto destinar efectivos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha hecho un parón en su estancia en Cedeira (A Coruña) para explicar la postura del Ayuntamiento de la capital sobre el plan del ahorro energético que desde esta medianoche ha entrado en vigor.

Almeida ha dado fe desde Galicia de las diferencias territoriales que no se distinguen en el real decreto del Ejecutivo ya que ajustar el termostato a una temperatura mínima de 27 grados en verano y 19 en invierno no será lo mismo en Galicia que en Andalucía. "En este rincón maravilloso del noroeste que es Cedeira, aquí en Galicia, la verdad es que el termostato se ajusta de forma natural. La temperatura es extraordinaria y más aun cuando venimos de Madrid" dice.

Desde el primer momento el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado sus discrepancias con el plan de ahorro energético diseñado por el equipo de Pedro Sánchez aunque siempre ha asegurado que lo iba a acatar.

"Sí, hemos dejado el recado en forma de correo electrónico desde el área de Hacienda, que es la competente, para dar instrucciones a todos los edificios dependientes del Ayuntamiento de Madrid de las novedades introducidas con este decreto ley. Nosotros dijimos desde el primero momento que discrepábamos del decreto fundamentalmente porque yo creo que merecía la pena que una cuestión que no debería ser objeto de controversia como es el ahorro y la eficiencia energética se debería haber hablado, pero una vez se dicta el real decreto la discrepancia no la entendemos en clave de desobediencia sino que hay que cumplirla", asevera Almeida.

El alcalde aprecia una "laguna" en el aspecto sancionador de dicho decreto ley. La ministra Teresa Ribera manifestó que este plan tiene como objetivo la "concienciación" y ahí es donde Almeida aprecia "uno de los problemas".

"A mí me parece muy bien que sea un tema de concienciación, pero cuando se dicta una norma en teoría si la norma tiene cierta vocación de seriedad también se tendrá que cumplir y por lo tanto el que la incumpla también será sancionado" afirma el regidor madrileño que añade: "El Gobierno de la Nación debería asumir la responsabilidad no solo de dictar la norma y pasarnos la pelota a nosotros, sino de decir cómo entiende que se tiene que cumplir este real decreto".

En relación a las palabras de Ribera que indicaba que solo se sancionaría si se trata de un "incumplimiento masivo", Almeida se pregunta "¿Qué es un incumplimiento masivo?" y reprocha: "No se nos ha indicado cuál es el procedimiento a seguir. La Policía municipal de Madrid hace un trabajo extraordinario todos los días en las calles de Madrid y lo que no tenemos previsto es que de forma específica vayan a destinarse efectivos a vigilar el cumplimiento de este decreto" pero avisa: "Eso no quiere decir que si se detectan algún tipo de incumplimiento la policía municipal no pudiera actuar".

Las principales críticas que Almeida hace al plan del Gobierno pasan por "la improvisación, la falta de diálogo y en tercer lugar que pueda afectar a la actividad económica". Almeida indica: "Parece que es un tanto improvisado, quizás debería haber un período de reflexión más amplio, en segundo lugar que se debería haber hablado con los que somos afectados pero que tenemos que hacerlo cumplir y sancionarlo" y añade:" Hay determinadas medidas que se podían haber estudiado mejor porque afecta a la actividad económica".

Preguntado sobre la postura de Isabel Díaz Ayuso de recurrir al Constitucional, Almeida ha apuntado que "entiendo el miedo del Gobierno al TC" recordando los dos estados de alarma que el tribunal consideró inconstitucionales, además ha asegurado que "la presidenta marcó el paso de lo que ha sucedido luego".