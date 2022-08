Villacís, sobre el plan de ahorro energético: "Vamos a cumplir porque no hay normas que se cumplen y otras que no"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confirmado en Espejo Público que el Ayuntamiento acatará las normas aprobadas por el Gobierno dentro del plan de ahorro energético.

"Vamos a cumplir las normas porque no hay normas que se cumplen y normas que no", manifiesta Villacís aunque critica al Ejecutivo de Sánchez que echan "en falta muchísimo diálogo con este Gobierno" y añade "si nos hubiéramos sentado con ellos, a mí me gustaría que supiese cómo puede afectar a la seguridad el apagado de ciertos edificios".

La concejala de Ciudadanos informa de que en estos momentos el Ayuntamiento está mapeando y analizando las zonas que "preocupan" porque se puedan "volver oscuras". Villacís cree que no habrá conflicto entre el Ayuntamiento y la Comunidad aunque "uno puede tener una reacción más o menos temperamental en un momento determinado".

La vicealcaldesa se pregunta también quién se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas porque "nosotros ahora mismo no llegamos con la Policía para estos controles" y critica "una parte de desconsideración con todo el mundo, que se podría haber evitado sentándose a gobernar con todo el mundo" y sentencia "Sánchez solo con sus socios".