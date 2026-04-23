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Muere un nuevo paciente de cáncer por una dosis errónea de quimioterapia en el hospital de Burgos: "Estaba casi curado"

El tercero de los pacientes que recibió un tratamiento erróneo para su enfermedad en el hospital de Burgos ha fallecido. Se trata de un hombre que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer de próstata. Esta era su penúltima sesión antes de acabar los ciclos.

Muere un paciente por error en la dosis.

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Laura Simón
Publicado:

Un nuevo paciente ha fallecido por un tratamiento erróneo de quimioterapia en el hospital de Burgos. Cinco pacientes oncológicos estuvieron afectados en una sesión en la que se les suministró 6 veces más la dosis del tratamiento. Begoña, la hermana del fallecido, le ha recordado entre lágrimas en Radio Nervión. Cuenta que su hermano estaba recibiendo tratamiento por un cáncer de próstata y esta era la penúltima dosis del tratamiento. Se trataba de la dosis recordatorio porque él ya casi estaba curado.

"Tienen que haber fallado muchos eslabones de la cadena"

Santiago Díez es el abogado de la familia de esta nueva víctima del tratamiento. Destaca que este hombre tenía un pronóstico muy favorable y la familia no se puede explicar cómo se produjo este error letal. "Para que se dé un error así tienen que haber fallado muchos eslabones de la cadena", lamentaba el letrado.

La administración ha reconocido abiertamente que se ha cometido un error. "Es tan escandaloso el asunto que cuando en un servicio se te empiezan a morir los pacientes tienes que dar una explicación", afirma el abogado. Lo que sí les llama la atención a los familiares de las víctimas es que este error no haya conllevado la dimisión de ningún cargo relacionado con el sistema sanitario.

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