Begoña, la hermana del tercer fallecido por una dosis errónea de quimioterapia: "Estaba casi curado, era su penúltima dosis"

Un tercer paciente ha muerto tras el error en la administración de quimioterapia en el Hospital Universitario de Burgos. Un hombre de 68 años ha fallecido después de permanecer cuatro meses en estado crítico tras recibir una dosis seis veces superior a la indicada en su tratamiento oncológico.

El fallecido, que padecía cáncer de próstata y se encontraba en la fase final del tratamiento, había recibido lo que su familia describe como una "dosis de recuerdo". Su hermana, Begoña, ha relatado el proceso vivido en estos meses: "Han sido cuatro meses muy, muy duros. Estábamos viendo cómo mi hermano estaba muerto en vida desde el 17 de diciembre".

Según el testimonio de la familia, no fueron informados inicialmente del error. "No nos avisaron como dicen. Todo ha salido a la luz porque mis sobrinos lo denunciaron", aseguró. La alerta sobre el estado del paciente llegó desde su propio entorno.

Uno de sus sobrinos, enfermero, detectó que algo no iba bien pocos días después de la administración del tratamiento. "A los dos días vio que la dosis le había sentado muy mal. Empezó a sangrar y lo llevó al hospital. Él se dio cuenta enseguida", explicó su tía.

Un error reconocido y bajo investigación

El caso responde a un fallo admitido por el propio hospital, que reconoció que cinco pacientes oncológicos recibieron una preparación incorrecta de quimioterapia. Dos de ellos fallecieron poco después, mientras que este tercer paciente permaneció durante meses en estado crítico hasta su muerte.

La investigación judicial continúa abierta. El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha iniciado diligencias tras la denuncia de la Fiscalía, que apunta a posibles delitos relacionados con imprudencia y error profesional en la gestión del tratamiento.

Begoña ha insistido en la dureza de estos meses y en la situación vivida por su hermano desde la administración de la dosis. "Mi hermano tenía un cáncer de próstata. Era su penúltima dosis que se iba a dar que era de recordatorio para que no volviera porque él estaba curado como quien dice".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.