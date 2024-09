Muere el deportista de la dieta de las 16.500 calorías diarias: "Nunca he hecho tal barbarie. Eso es una auténtica locura"

Dos pizzas, 1 kilo de arroz, otro de pasta, 8 rosquillas con azúcar, 1 kilogramo más, esta vez de carne, una tortilla de patata más o menos de 4 raciones, 2 barras de pan y unas cuantas latas de refrescos. Todo para una sola persona y cada día.

El aporte calórico de toda esta cantidad de comida es de 16.500 kilocalorías. En torno a más de 7 veces la ingesta calórica media recomendada para un hombre adulto, que va de 2.000 a 2.500 kcal diarias.

Beatriz de Vicente no daba crédito y expresaba: "Si es lo que come una familia entera".

El periodista de Espejo Público Miquel Valls explicaba que la dieta que seguía el protagonista de este abundante menú no consistía en los alimentos mostrados, pero sí sería equivalente en cuanto a calorías.

¿Dieta fatal?

El hombre que consumía todas esas calorías era culturista, modalidad que consiste en un desarrollo extraordinario de la musculatura. De ahí la cantidad de comida. Ahora esta costumbre está en entredicho tras el fallecimiento del deportista.

Espejo Público contactaba con Fran Oses, culturista también. Lo primero que dejaba claro que el no había seguido esa dieta jamás: "Nunca he hecho tal barbarie. Eso es una auténtica locura".

En su experiencia, Fran afirma que "no es algo común en el mundo del culturismo", y que no conoce a ningún otro compañero que la lleve a cabo. Además insiste en expresar que "no es lo habitual, ni es necesario llegar a hacer eso".

Las competiciones

Cuando llegan los eventos y torneos, los practicantes de esta modalidad incrementan la ingesta de calorías buscando aumentar el volumen de sus músculos, pero Fran afirma que nada comparable con lo que comía Illia Golem, apodado 'The Mutant'.

Según el culturista español, Golem -nombre bastante apropiado- tenía un perfil bastante polémico, precisamente por exageraciones como la mencionada, así como otras excentricidades relacionadas con su aspecto y los tatuajes que lucía: "Era más por generar un poquito de polémica, más que la mera realidad".

Las consecuencias, según un experto

El nutricionista Rubén Bravo explicaba la reacción de nuestro cuerpo si decidiéramos incorporar esta dieta a nuestro día a día. El doctor asegura que de inmediato se producirían efectos adversos:

Una dilatación del estómago : "Para asumir la mayor ingesta de comida".

: "Para asumir la mayor ingesta de comida". Sobrecarga y riesgo en varios órganos : "Tanto en el hígado, como en los riñones".

en varios : "Tanto en el hígado, como en los riñones". Problemas en el aparto digestivo: "Problemas en los intestinos ".

en el aparto digestivo: "Problemas en los ". Niveles peligrosos en sangre : "Se dispararía tu analítica de colesterol y triglicéridos".

: "Se dispararía tu analítica de y triglicéridos". Riesgo cardiovascular.

El médico resume que seguir esa dieta sería "llevar tu cuerpo a un límite muy insalubre, que antes o después te llevaría a la muerte".

Sobrepasar los límites

El colaborador del programa Gonzalo Miró preguntaba a ambos sobre la cantidad de calorías a partir de la cual empezaría a ponerse en riesgo la salud. El Dr. Bravo aludía a lo comentado por el deportista, sobre que una dieta adecuada depende de cada persona, su actividad, edad, metabolismo, etc. Y o mejor que puede hacerse es visitar a un médico especialista.