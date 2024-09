Muere Illia Golem, el culturista 'más monstruoso del mundo', a los 36 años

El mundo del culturismo ha perdido a otro miembro. Illia Golem, conocido como 'The Mutant', ha fallecido a los 36 años por causas que todavía se desconocen, aunque todo parece indicar que sus hábitos han podido resultar letales.

Pese a no ser profesional, era una de las figuras con más seguidores por su increíble estado físico: el checo llegó a pesar 165 kilos debido a la descomunal cantidad de calorías diarias que consumía.

Las primeras hipótesis le sitúan como una nueva víctima de las muchas sustancias que los deportistas de especialidad deben consumir, como por ejemplo anabolizantes, esteroides o el tristemente famoso synthol, una especie de aceite inyectable que muchos culturistas se inyectan en diferentes zonas del cuerpo para hacer que el volumen de sus músculos crezca de manera artificial.

De hecho, Golem ya había admitido en el pasado que su forma de vivir no era saludable y que, por supuesto, no era algo recomendable. No obstante, no dejó de consumir enormes cantidades de calorías diarias, llegando a sobrepasar las 16.000 y, en un alto porcentaje, con una cifra de proteínas que, en dosis elevadas, tiene consecuencias negativas para órganos como el hígado.

108 piezas de sushi diarias

'Men's Health' llegó a publicar que el culturista comsumía 108 piezas diarias de sushi de una sola sentada, así como 2,5 kilogramos de carne de vacuno. Por eso, en su momento Illia Golem fue catalogado como el culturista "más monstruoso del mundo"... y resulta fácil saber por qué.

Ahora, sus redes sociales, como sus perfiles en TikTok, se han llenado en sus últimos vídeos de mensajes de condolencias y tristeza por el deceso. En tanto se aclaran las causas reales de su muerte, sus seguidores no han dejado pasar la oportunidad de mostrar su dolor por perder a Golem con apenas 36 años. "Otro culturista que muere demasiado pronto" o "Vuela alto" son algunos de los mensajes que se leen en sus últimas publicaciones en redes.

Se jactaba del consumo de esteroides

Illia Golem basaba su contenido en redes en torno a su vida de culturista. Además de mostrar su increíble fuerza cargando muchísimo peso en los ejercicios que realizaba durante los entrenamientos, hablaba abiertamente del consumo de esteroides y otras sustancias, jactándose en que lo hacía en cantidades altísimas que llevan al cuerpo al extremo y con un alto riesgo de problemas de salud.

Golem se une así a las ya conocidas pérdidas recientes de otros culturistas como Cintia Goldani, Antonio Leso Bras de Souza o Matheus Pavlak.

Levantaba más de 315kg en peso muerto

Golem era capaz de levantar 272 kilos en press de banca y 317 kilogramos en peso muerto y su objetivo y sueño de pequeño no era otro que parecerse a dos de las figuras más destacadas de la década de los 80 y 90: los inconfundibles Schwarzenegger y Stallone.

"De niño quería ser como Arnold Schwarzenegger y Stallone en Rambo. Y que la gente al cruzarse conmigo vieran a un monstruo. Quería estar tan fuerte como mis ídolos de Hollywood. En mi pequeño pueblo, se abrió un gimnasio y me apunté", explicaba.

La dieta de este 'monstruo'

Sin embargo, como decimos lo que más llama la atención de este 'monstruo' era su dieta, por llamarlo de alguna manera... Lo que ingería Golem en un solo día podría ser perfectamente la comida de cualquier persona normal en una semana.

Un artículo publicado en la prestigiosa revista 'Men's Health' desvelaba la dieta exacta de Illia Golem en un solo día. Hacía nada más y nada menos que siete comidas en 24 horas:

1º comida (8:00 am): 300 gramos de avena en copos.

2º comida (11:00 am): 3 platos de sushi, cada uno con 36 piezas (108 en total), estas contienen 1'6 kilos de arroz y 800 gramos de salmón.

3º comida (13:30 pm): 1'3 kilos de ternera y un postre de crepes con helado.

4º comida (15:40 pm): 500 gramos de arroz, aceitunas, omega 3 y un tazón de pasta fresca.

5º comida (16:50 pm): 200 gramos de queso y 300 gramos de pasta.

6º comida (19:30 pm): 1'3 kilos de ternera y 700 gramos de queso requesón o cottage.

7º comida (21:15 pm): 14 tortitas de avena con sirope de arce.

