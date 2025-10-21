Antena 3 LogoAntena3
El motivo de Carlos Alsina para dejar de cambiar la hora: "Volveré a fracasar"

Llega el cambio de hora del otoño, y con él vuelve el debate de si deben seguir adelantándose o retrasándose los relojes. El periodista Carlos Alsina ha dado sus argumentos, contrarios a tocar dos veces al año las manecillas.

Carlos Alsina, sobre el cambio de hora

Andrés Pantoja
Publicado:

Susanna Griso y Carlos Alsina retomaban la conexión semanal entre los mundos de la radio y de la televisión. Los periodistas abordaban el últimamente tan polémico cambio horario que ha llegado incluso a la Comisión Europea.

La presentadora de Espejo Público explicaba que, de mantener el horario de verano, en A Coruña amanecería pasadas las 10:00 horas de la mañana en invierno; y por el contrario amanecería a las 5:15 horas de la madrugada en verano en Girona, de conservar el horario invernal.

El debate está servido y hay opciones y razones para todos los gustos. A parte están las repercusiones que tiene sobre las personas, al alterarse sus ciclos, principal motivo de queja. La controversia está siendo aún mayor en esta ocasión debido al anuncio de Pedro Sánchez, que según Alsina conseguía evitar que se hablara de otros temas como las nuevas acusaciones de corrupción de Víctor de Aldama, aunque ambos los trataban más adelante

El momento más temido

El locutor radiofónico enfocaba el dilema desde su experiencia personal. Acostumbrado a importantes madrugones confesaba Alsina que cada vez que le toca explicar a los oyentes qué debe hacer con sus relojes se topa con dificultades.

"Solo por eso yo estoy a favor de que se mantenga la misma hora todo el año", reconocía Carlos.

Esa confusión que afecta a muchas personas llegado este momento del año. condiciona la opinión de Carlos Alsina completamente: "Todos los años, dos veces al año, lío absolutamente a la audiencia. Soy incapaz de explicar bien el cambio de hora".

"Volveré a fracasar"

Este mismo viernes Carlos tendrá una nueva oportunidad para explicar el cambio de hora de la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Aunque no es optimista al respecto y por si acaso, aquí va una ayuda, ganamos una hora de sueño, hay que atrasar los relojes una hora, cuando lleguen las 3 deberemos poner las 2 de nuevo.

