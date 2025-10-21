Jorge Morales, experto en energía: "Desde el punto de vista energético ya no tiene ningún sentido el cambio de hora"

Cambiar el reloj de hora, ajustarnos al horario de invierno y de verano o dormir una hora más dependiendo del cambio, es una serie de actos asociados al famoso cambio de hora. Una práctica que pronto podríamos dejar de hacer debido a la iniciativa, anunciada por Pedro Sánchez, de presentar un plan de supresión ante la UE. Un acto que nos desajusta la rutina dos veces al año y que en un principio se excusaba con el ahorro energético que suponía, algo que hoy ya no esta tan claro. Por ello en el informativo matinal de Antena 3 Noticias se ha entrevistado al experto energético Jorge Morales.

Una entrevista marcada por la experiencia de Morales en el sector de la energía, en la que se despejan todas las dudas sobre este tema y se da una explicación de por qué ya no es útil para nuestros bolsillos. Una realidad que podría ayudar a la supresión del cambio de hora.

El cambio de hora ya no provoca un ahorro

El presentador, Manu Sánchez, le preguntaba a Morales su punto de vista sobre el cambio de hora, a lo que este ha contestado con una rotunda afirmación: "La cuestión energética ya no tiene nada que ver". El experto continuaba explicando que el cambio de hora se relacionaba con un ahorro energético por las horas de luz que teníamos al día. Es decir, en cada cambio horario amanece antes o anochece después, ahorrando así una cantidad energética debido a que no hace falta tener la luz encendida en determinados momentos. Algo que Morales calificaba como obsoleto, ya que esto no es útil "desde que tenemos la tecnología led... una bombilla led consume siete veces menos que una incandescente". Comentando también que el pensamiento no es funcional: "Todo esto de ahorrar porque se enciende menos la luz, bueno se enciende menos la luz por la mañana pero se enciende un poco más por al noche", declarado que "la diferencia es absolutamente despreciable, por lo tanto insisto desde el punto de vista energético que ya no hay ninguna justificación".

Sentenciando así un motivo más para retirar el cambio de hora, ya que económicamente no es funcional. Ahorramos una cantidad en determinadas horas que hay más luz, pero se equilibra con las horas que gastamos más porque no hay luz, dejando así un ahorro mínimo que no merece la pena y que no afecta en nada.

Aspectos médicos y sociales

Continuando la conversación, Morales aseguraba que el cambio de hora podría llegar a ser algo natural, al igual que sucede con los animales que se despiertan antes o después según el sol. Comentaba que es cierto que muchas personas no estarían de acuerdo y habría numerosas quejas al respecto, ya que para muchos será de día muy pronto y para otros muy tarde. Alegando también que el factor más importante es el médico y que ante eso no puede aportar nada, pero que recomienda que se hable con los expertos pertinentes.

