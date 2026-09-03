Asencio queda absuelto y los 3 futbolistas que grabaron el vídeo sexual aceptan un año de cárcel

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil por el vídeo sexual que grabaron en 2023 en Gran Canaria, mientras que el defensa del primer equipo Raúl Asencio ha quedado absuelto.

La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores.

Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil.

Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, y dos años y medio para Raúl Asencio.

Condenado por conducir bajo los efectos del alcohol

Las palabras de Mourinho llegan después de conocerse la condena impuesta al jugador por conducir bajo los efectos del alcohol. Asencio deberá abonar una multa de 14.400 euros y no podrá conducir durante ocho meses.

La situación ha provocado el malestar del entrenador José Mourinho y la apertura del expediente interno por parte de un Real Madrid que estudiará ahora el caso.

Mourinho, en cualquier caso, quiso reconocer también la actitud profesional del futbolista dentro de Valdebebas, especialmente durante el proceso de recuperación de la lesión que atraviesa actualmente.

"Un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día"

"Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir... Es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año", dijo Mourinho en rueda de prensa.

El técnico dejó claro que pertenecer al Real Madrid exige mantener determinadas responsabilidades también fuera del terreno de juego: "Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente", continuó.