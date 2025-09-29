Mónica, afectada por las inundaciones de Zaragoza: "En menos de un minuto teníamos el agua por la cintura"

Los testimonios que está recogiendo Espejo Público desde primera hora de este lunes y las imágenes en redes sociales de personas refugiadas del torrente de aguaen los techos de sus vehículos, recuerdan a los de la fatal DANA de octubre de 2024. Esta vez la alerta en los móviles sí ha sonado en la provincia de Valencia, lo hizo el domingo, con mucha antelación. Decenas de personas se apresuraron a sacar sus vehículos de los garaje y los llevaron a zonas elevadas. Sin embargo en Zaragoza las lluvias torrenciales han pillado a muchos ciudadanos por sorpresa. Medio centenar fueron evacuados del municipio de Cuarte.

Más de 70 litros de lluvia por metro cuadrado en poco tiempo, fuertes granizadas y de rachas intensas de viento que han provocado la caída de árboles de grandes dimensiones sobre la vía pública. Los bomberos de Zaragoza recibían más de cien llamadas.

"Tenía el río entrando por mi puerta"

Mónica relata lo que ha vivido en las últimas horas. Subraya que en su caso no recibieron ningún tipo de aviso. Sufrió un episodio parecido hace tres años, pero nada comparable con el de este domingo. Esta vez solo veía cómo el nivel del agua no dejaba de subir alrededor de su casa: "Es raro porque a finales de junio sí nos enviaron uno y no pasó nada, pero esta vez no, nada".

"No te da tiempo a nada. Fue impactante y peligroso"

Fue sorprendida por la inundación. Ahora su casa está llena de barro y frente a la puerta de su casa la fuerza del agua tiró un muro que les impide salir de ella con su vehículo: "Horroroso, todo destrozado".

Mónica asegura que en apenas veinte minutos de que comenzará a llover en su casa, en el campo colindante el nivel del agua alcanzó los dos metros de altura: "Cayó el muro, el agua pasaba por el seto y en cuestión de un minuto tenía el agua por la cintura".

"Fue más de lo que es esperaba"

Roberto Brasero se encontraba en plató con motivo de este episodio de fuertes lluvias y el hombre del tiempo admitía que en el caso de Zaragoza cayó más agua de la esperada pese a que se sabía de antemano lo complicado de la situación meteorológica del fin de semana. Explicaba la suma de factores que lo han provocado, principalmente "una borrasca generada a partir de los restos de un huracán", que se desvió de su trayectoria prevista ligeramente, así como el aire frío en capas más altas de la atmósfera.

