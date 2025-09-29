Antena 3 LogoAntena3
Antonio, gitano y supervisor más joven de la historia de la Bolsa: "Supone un sesgo a la hora de calificarte o de hablar contigo"

El experto en Renta fija es consciente de los 'techos de cristal' que ya ha roto. Antonio Maya tiene un expediente envidiable y una prometedora carrera en la que ya ha batido récords. Es broker, emprendedor y gitano.

Antonio Maya, supervisor en la Bolsa

Andrés Pantoja
Antonio es graduado por partida doble, en Administración y Dirección de Empresas, así como en Derecho y tiene un Máster en Bolsa y Mercado Financiero. Un perfil que ya destaca de por sí, al que hay que añadir que el joven ha superado más retos. Es gitano y trabaja en su pasión: el mercado bursátil.

¿Su vida?: "Complicada"

Afirma que lo largo de su corta carrera se ha encontrado con obstáculos por ser gitano: "Ser gitano supone un sesgo a la hora de calificarte, de hablar contigo directamente, o a la hora de empatizar". Sin embargo la mayor dureza se la atribuye a las muchas horas de estudio que lleva a su espalda, alejado de su familia.

La frase, "el racismo me cerró puertas, estudiar me las ha abierto", es suya. Y asegura que se ha convertido en el supervisor más joven de la historia de la Bolsa en el mercado de Renta Fija. También afirma que la acogida por parte de sus compañeros y superiores ha sido inmejorable.

Además es emprendedor y ha abierto la primera academia presencial de inversión en Bolsa: "Independientemente de la edad, aquí aprendemos a invertir desde cero tengas más o menos capital".

La primera inversión, con dinero de sus padres

Rebeca, madre de Antonio celebra con un "orgullo grandísimo" que la confianza en su hijo tuviera tan buenos resultados: "Sabemos lo que tenemos que hacer gracias a él".

La madre de Antonio confiesa que los peores momentos los sufrieron cuando su hijo era pequeño y sufría esa discriminación. Lo han superado "con mucho trabajo, demostrando siempre que vales, porque es un hándicap que te ponen".

Ninguno podía ocultar su entusiasmo ante el comienzo del primer curso de su recién estrenada academia, abierta en Granada. Y por último Antonio manda un mensaje de aliento dirigido a cualquier niña gitana que tenga un sueño: "Le diría que intentase lo que ella quisiera, independientemente de que fuera gitana o no. Que luche por ello y que lo haga. Que si tiene que estudiar, estudie".

