Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

BORRASCA

Las recomendaciones de los expertos ante las inundaciones por las fuertes lluvias

Varias provincias del este de España están en alerta ante la probabilidad de fuertes precipitaciones.

Imagen de archivo de lluvias.

Recomendaciones ante inundaciones | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El litoral de Valencia, sur de Tarragona y norte de Castellón están en riesgo extremo por lluvia que podría alcanzar los 180 l/m2 en tres o cuatro horas, según la Agencia Estatal de Meteorología. En el resto de la costa de Tarragona hay aviso naranja, también en Murcia, donde podrían caer hasta 20 l/m2 en una hora.

En Castilla-La Mancha se ha activado aviso amarillo en Albacete, en todo Baleares por lluvias y tormentas, al igual que en Aragón, Almería, Granada y Jaén. Las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) han recibido una alerta este lunes a las 7:15 horas por la previsión de lluvias torrenciales.

Las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo. Los avisos están activados, los servicios de emergencias están movilizados y los expertos piden máxima precaución.

Recomendaciones ante inundaciones

Los expertos aconsejan actuar con precaución ante la alerta de fuertes precipitaciones en el Levante:

  • Estar informados y pendientes de las actualizaciones sobre los avisos meteorológicos.
  • Consultar fuentes oficiales, como la AEMET o servicios de protección civil de cada provincia.
  • Si la vivienda no corre riesgo de inundación, es mejor permanecer en ella. También es aconsejable retirar los objetivos del exterior que puedan ser arrastrados. Si es posible, sitúate en plantas altas y evita los bajos. Antes de la lluvia, revisa el estado del tejado, el de las bajadas de agua de edificios y de los desagües próximos.
  • Si hay que salir de casa: no atravesar con el vehículo tramos inundados y elegir rutas por autovías o autopistas.

Desde Cruz Roja también recomiendan tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas o velas, un camping gas, agua potable, o radio a pilas. Además, guarda los documentos importantes y objetos de valor en la parte alta de la casa y, si es posible, en bolsas herméticas.

Si estás en el campo, no te refugies bajo árboles solitarios ni subir a zonas elevadas. Aléjate de torres, alambradas o cualquier estructura metálica. No aparque el coche en cauces secos, ni a la orilla de ríos y si está en el campo conviene alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas

Múltiples intervenciones en Valencia

Los bomberos del Consorcio de Valencia han realizado durante la noche una veintena de intervenciones en la provincia como consecuencia de las lluvias, sobre todo, en la revisión de viviendas. También han estado extrayendo agua o supervisando el saneamiento de árboles. Hasta el momento no ha habido que lamentar graves incidentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Caos en Zaragoza por las precipitaciones de las últimas horas: "Es un charco, bueno no, es un lago"

Imagen del temporal en Zaragoza

Publicidad

El Tiempo

En la imagen de archivo, una tormenta en la ciudad de Valencia.

Alerta roja por lluvias, en directo: se desborda el barranco en Aldaia, cortes de luz y clases suspendidas

Imagen de archivo de lluvias.

Las recomendaciones de los expertos ante las inundaciones por las fuertes lluvias

Imagen del temporal en Zaragoza

Caos en Zaragoza por las precipitaciones de las últimas horas: "Es un charco, bueno no, es un lago"

Inundación en Hospital Royo Vilanova de Zaragoza
INUNDACIONES

VIDEO | La tromba de agua inunda los bajos del Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones
Alerta por lluvias

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Valencia y otros municipios de la provincia suspenden clases este lunes ante la alerta roja por lluvias
Borrasca Gabrielle

Alerta roja de la AEMET: "Peligro extraordinario" por lluvias torrenciales en Tarragona, en Castellón y cierre de colegios en Valencia

Aragón y Cataluña ya han activado las fases de alerta para hacer frente a las fuertes precipitaciones que se prevé que duren desde mañana hasta el próximo martes.

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "Sábado de veranillo"

'Gabrielle' ya no es huracán: ha perdido fuerza y se ha convertido en borrasca. Y esa borrasca con los restos del huracán sí que nos afectará el domingo en algunas zonas de España.

César Gonzalo

César Gonzalo avisa de lo que viene el fin de semana: "De un sábado de veranillo, a un domingo con los restos de un huracán"

Roberto Brasero

Roberto Brasero: "El huracán no llega, la borrasca sí"

El tiempo que nos espera en otoño, por César Gonzalo

Estas van a ser las consecuencias del verano tan cálido que hemos pasado

Publicidad