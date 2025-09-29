Las recomendaciones de los expertos ante las inundaciones por las fuertes lluvias

El litoral de Valencia, sur de Tarragona y norte de Castellón están en riesgo extremo por lluvia que podría alcanzar los 180 l/m2 en tres o cuatro horas, según la Agencia Estatal de Meteorología. En el resto de la costa de Tarragona hay aviso naranja, también en Murcia, donde podrían caer hasta 20 l/m2 en una hora.

En Castilla-La Mancha se ha activado aviso amarillo en Albacete, en todo Baleares por lluvias y tormentas, al igual que en Aragón, Almería, Granada y Jaén. Las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) han recibido una alerta este lunes a las 7:15 horas por la previsión de lluvias torrenciales.

Las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo. Los avisos están activados, los servicios de emergencias están movilizados y los expertos piden máxima precaución.

Recomendaciones ante inundaciones

Los expertos aconsejan actuar con precaución ante la alerta de fuertes precipitaciones en el Levante:

Estar informados y pendientes de las actualizaciones sobre los avisos meteorológicos.

Consultar fuentes oficiales, como la AEMET o servicios de protección civil de cada provincia.

Si la vivienda no corre riesgo de inundación, es mejor permanecer en ella. También es aconsejable retirar los objetivos del exterior que puedan ser arrastrados. Si es posible, sitúate en plantas altas y evita los bajos. Antes de la lluvia, revisa el estado del tejado, el de las bajadas de agua de edificios y de los desagües próximos.

Si hay que salir de casa: no atravesar con el vehículo tramos inundados y elegir rutas por autovías o autopistas.

Desde Cruz Roja también recomiendan tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas o velas, un camping gas, agua potable, o radio a pilas. Además, guarda los documentos importantes y objetos de valor en la parte alta de la casa y, si es posible, en bolsas herméticas.

Si estás en el campo, no te refugies bajo árboles solitarios ni subir a zonas elevadas. Aléjate de torres, alambradas o cualquier estructura metálica. No aparque el coche en cauces secos, ni a la orilla de ríos y si está en el campo conviene alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas

Múltiples intervenciones en Valencia

Los bomberos del Consorcio de Valencia han realizado durante la noche una veintena de intervenciones en la provincia como consecuencia de las lluvias, sobre todo, en la revisión de viviendas. También han estado extrayendo agua o supervisando el saneamiento de árboles. Hasta el momento no ha habido que lamentar graves incidentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.