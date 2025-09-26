El premio de Sánchez "nos ha costado 130 millones", asegura el empresario Marcos de Quinto

Sánchez sigue en Nueva York en su gira por Estados Unidos. El presidente en 24 horas ha concedido varias entrevistas en EEUU cuando en España es frecuente que no acepte preguntas en las ruedas de prensa y que no se prodigue en entrevistas en los medios nacionales. ¿Por qué utiliza esta estrategia Sánchez? ¿Por qué está concediendo fuera más entrevistas que las que conceden nuestro país?

A estas preguntas responde en "Espejo Público" Marcos de Quinto. El exdiputado de Ciudadanos y empresario dice que "en las entrevistas no le han preguntado por los casos de corrupción" haciendo referencia a la entrevista de Bloomberg y añade que este tipo de cuestiones "supongo que lo tendrán pactado con antelación sobre qué le iban a preguntar y qué iba a responder". Pese a este detalle De Quintos reconoce que le ha sorprendido " me ha sorprendido". Según parece Sánchez cancelo dos entrevistas a última hora por motivos de agenda según informaron desde Moncloa.

El premio a Sánchez

En esta gira internacional Sánchez acaba de recibir el premio "Global Goalkeeper", un premio por su apoyo al aumento de la ayuda al desarrollo. El premio Sánchez lo ha recibido de manos de un empresario de la talla de Bill Gates que ha alabado la figura del presidente "al menos un país está dando un ejemplo diferente. Un país que da un paso adelante, no sólo por su propio pueblo sino por toda la humanidad. Y eso se debe, en gran parte, a su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez"

¿Es un premio merecido? ¿Por qué le han dado este reconocimiento? Marcos de Quinto responde que "el premio que ha recogido, le han dado una chapita de agenda 2030 nos ha costado 130 millones de euros" y añade que "si ha sido comprarse la chapita, me parece una vergüenza".

De Quintos explica que él que ha tenido relación con Warren Buffett sabe que el multimillonario donó mucho dinero a la Fundación de Bill Gates, que es algo que no necesita según su opinión. El empresario se pregunta ¿qué pinta el dinero de los españoles en esa fundación de Bill Gates? Se podría utilizar ese dinero para otras prioridades en nuestro país como los enfermos de ELA.

