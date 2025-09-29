Antena 3 LogoAntena3
La pesadilla de los vecinos de Aldaya por el temporal: "Necesitamos que esto pare, no se puede dormir"

Pepa y Sergio son dos vecinos de Aldaya (Valencia) que viven aterrorizados por las lluvias torrenciales registradas en la zona. Ambos resultaron afectados en las inundaciones de la anterior DANA.

Miedo ante las lluvias en Valencia.

Laura Simón
Valencia ha sido una de las comunidades afectadas por las lluvias. Una tromba de más de 50 litros en apenas 30 minutos colmaba el barranco de La Saleta a su paso por Aldaia, que se ha desbordado en algunos puntos. Este lunes hay activo un aviso rojo en el litoral de la provincia de Valencia y, en algunos puntos, se podrían registrar hasta 300 litros por metro cuadrado en menos de dos días

Pepa y Sergio son dos vecinos de la zona afectados por la situación. Pepa está muy preocupada por la previsión de lluvias fuertes para este lunes. Ella ya estuvo afectada con la otra DANA, de la que se cumplen ahora 11 meses. Viven con muchos nervios y preocupación los pronósticos meteorológicos de los próximos días.

"El barranco no da más para poder tragar"

Señala Pepa que por el momento las alcantarillas han tragado "algo" pero advierte que no dan a basto y ya no pueden engullir tanta agua y basura. "En esta ocasión no se ha ido la luz , ha llovido mucho y estamos muy preocupados porque el barranco no da más para poder tragar", lamenta.

Sergio vive al lado de Aldaya, en el barrio El Cristo. Cuenta que a su sobrino se le ha caído el techo de la casa y tuvieron que rescatarle los bomberos. No ha habido daños personales pero la casa se ha venido abajo. "Es el miedo que han pasado, de momento están en la casa de los abuelos retenidos. Necesitamos ver que esto para ya. No hemos dormido ya ni nada. No se puede dormir".

Rosa pide que los medios de comunicación se acuerden de ellos en estos momentos de incertidumbre y pide que no se aleje el foco.

