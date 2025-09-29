Lluvias torrenciales en el este, por un cóctel explosivo: la previsión de César Gonzalo

Tenemos un cóctel explosivo en el este el país formado por tres ingredientes. El primero son los restos del huracán Gabrielle transformados en borrasca extratropical. Es decir, las borrascas de toda la vida en nuestras latitudes. El segundo es el aire frío en altura, en forma de vaguada, capaz de dejar tiempo inestable por si solo. Pero además se suma un tercer ingrediente, los vientos húmedos que dan combustible a estas tormentas. Todo esto para dejar como resultado lluvias torrenciales que podrían llegar a acumular más de 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y el martes.

Peligro extremo

Cuando los relojes marcaban las 10:00 horas de la mañana los avisos de AEMET por lluvias que pueden ser torrenciales e intensas tormentas se concentran en el este. Destacamos el sur de Tarragona y norte de Castellón donde la duración del aviso de nivel rojo, peligro extremo por las lluvias, se prolongará por lo menos hasta el mediodía. Con lluvias que no han dado tregua durante la madrugada y ya han acumulado en algunos puntos los 230 litros/m2. Segunda zona crítica Valencia, también con peligro extremo, por acumulados que puedan dejar en 12 horas más de 180 litros/m2. Por tanto, es obligado recordar que hay que evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ramblas y barrancos por posibles súbitas avenidas y nunca cruzar un torrente con el coche, por pequeño que nos parezca.

Temporal en el este

Los avisos de AEMET en nivel naranja se extienden al resto de Cataluña y La Región de Murcia zonas donde las fuertes tormentas también son posibles, aunque serán menos persistentes. Los intensos chubascos y posibles granizadas también podrían darse en Baleares, Albacete y Aragón. Se esperan lluvias mucho más débiles en Andalucía Asturias, Cantabria, y norte del País Vasco. Incluso no se puede descartar algún chubasco en el sur de Castilla y León, Madrid, Ciudad Real y Badajoz. En el resto tendremos tiempo más tranquilo, con grandes claros cuanto más al oeste. En Canarias las nubes se quedarán retenidas en el norte.

Mañana continúa

Durante el martes lasdarán una tregua en Cataluña. Aún continuarán en la Comunidad Valenciana, donde podría acumularse gran cantidad de precipitación. Laspodrán ganar fuerza en, y de momento, se mantendrá la inestabilidad en la Región de. En el resto el tiempo se mantendrá tranquilo. En una semana en la que la estabilidad regresará al mediterráneo durante el miércoles, cona lo largo de la semana.

