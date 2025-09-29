BORRASCA
Alerta roja por lluvias, en directo: se desborda el barranco en Aldaia, cortes de luz y clases suspendidas
El paso de la borrasca por la Península deja inundaciones en varios puntos y alerta naranja y roja en varias provincias.
La borrasca extratropical que afecta al este del país mantiene a varias provincias en nivel rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales. Es el caso de Valencia, que vuelve a vivir otro episodio de lluvias fuertes y persistentes. El aviso en la provincia está activado hasta las 23:59 horas de este lunes.
En cambio las provincias de Castellón y Tarragona también están siendo afectadas por la borrasca, por lo que la Aemet ha ampliado la alerta roja, al menos, hasta las 12:00 horas
En Aldaia (Valencia) se ha desbordado el barranco de La Saleta. Los vecinos se organizan ante el terror de lo vivido hace 11 meses. Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos- han provocado momentos de tensión, aunque no ha sido necesario evacuar a nadie porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.
También se han producido cortes de luz en Tarragona y las clases se han suspendido en varios colegios de Valencia y Cataluña. Ahí, la Consejería de Educación ha decidido la suspensión de las clases en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció, en el delta del Ebro; y en Horta Vella, en La Ràpita, ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas en las comarcas del Montsià y Baix Ebre. En Aragón las clases se mantienen.
Los Bomberos de Castellón también se han movilizado durante la noche para rescatar a una persona del interior de su vehículo que ha quedado atascado por el agua en Sant Jordi. En el municipio de Cadrete, en Zaragoza, las lluvias han provocado el desbordamiento del río Ebro a su paso por la localidad. El agua lo ha inundado todo y está atrapada en su casa.
En Cuarte de Huerva, la lluvia torrencial ha sorprendido a los conductores que han quedado atrapados en la carretera, algunos subieron al capó del vehículo.
Carreteras cortadas
Varias carreteras se encuentran con cortadas por inundaciones, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de ellas en Aragón y las otras tres en la Comunidad Valenciana. En concreto, están cortadas:
- La TE-V-1703, en Teruel, a la altura de Vinaceite
- La A-23 y la A-2306 en Zaragoza, a la altura de Venta del Olivar y Azuara, respectivamente.
- La CV-395, en Chera-Sot de Chera (Valencia)
- La CV-429, en Yátova-Hortunas (Valencia)
- La CV-472 en Los Corrales-Las Cuevas (Valencia).
En la comarca del Baix Ebre, en Tarragona, hay al menos cuatro carreteras que presentan incidencias y se mantienen cortadas:
- C-12 entre Amposta y Tortosa
- TP-3311 entre Santa Bàrbara y La Sénia
- TV-3314 entre Godall y Ulldecona
- N-340 entre La Ràpita y Alcanar
"Peligro extraordinario"
El paso de la borrasca es de "peligro extraordinario", según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), especialmente para la Comunidad Valenciana, donde las acumulaciones de agua previstas podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y la primera mitad del martes, y también en Cataluña.
En el sur de Tarragona se esperan lluvias torrenciales y persistentes, especialmente al final del día y durante la madrugada del lunes, que junto al martes serán los días más adversos del episodio. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de la posibilidad de crecida del Barranco de Lledó, en Tarragona, por acumulaciones importantes en la zona.
Última hora de la borrasca, en directo: Castellón, la más afectada
Valencia, Tarragona y Castellón, las tres provincias que, de momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por las lluvias muy fuertes y persistentes que trae consigo la borrasca extra tropical que ha llegado a la península.
Según la Asociación Valencia de Meteorología (Avamet), el litoral y prelitorias de Castellón ha sido la zona más afectada, con la Sierra de Espadán siendo el territorio que más precipitación ha acumulado, unos 174 l/m². Mientras que en Manises (Valencia) y la Torre de les Maçanes (Alicante) se han registrado más de 70 l/m².
"Aún queda mucho episodio", destacan en 'X'.
Última hora de la borrasca, en directo: Dos veces en tres años
Sin embargo, Zaragoza es una de las zonas donde la Aemet mantiene el aviso amarillo. Antena3 ha hablado con Mónica Izal, una de las personas afectadas. Cuenta que estaba en su vivienda con sus perritos cuando "se desbordó la casa de al lado". "Una ola de dos metros, no veíamos los setos, se caía el muro", apunta, donde seguidamente en apenas un minuto el agua les llegaba por la cintura.
Consiguieron ir a otra casa para ponerse en alto y que el agua no les alcanzase. "Ahora todo es barro", aclara, pero asegura que "la casa se llenó de agua". Aunque, tal y como anuncia, a diferencia de las zonas bajo el aviso rojo, en Cadrete no han recibido ninguna alerta: "Como no han avisado yo no estaba preparada"
Esta situación "horrorosa" les está generando inseguridad, comenta, ya que según cuenta en tres años ya han vivido dos veces estos episodios.
Última hora de la borrasca, en directo: Carreteras cortadas y retraso en los trenes
En las primeras horas del lunes, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), un helicóptero del cuerpo y otros parques, se han desplazado al sur de Tarragona para reforzar a las unidades que han trabajado durante toda la noche. El 112 ha recibido al menos 50 llamadas, gran parte del Baix Ebre, aunque concretan que ninguna de gravedad.
En cuanto a las carreteras, en estos momentos, hay cuatro cortadas: la C-12 entre Amposta y Tortosa,la TP-3311 entre Santa Bàrbara y La Sénia, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la N-340 entre La Ràpita y Alcanar.
El servicio ferroviario en Cataluña continúa sin incidencias, pero algunos trenes presentan demoras de 30 minutos.
Última hora de la borrasca, en directo: "Un pronunciado alzamiento en las playas"
El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha aclarado que la principal diferencia entre el episodio de lluvias con la dana del pasado 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia es que gran parte de las precipitaciones está cayendo en el mar.
"En este caso, no va a haber inundaciones, ni inundaciones muy intensas, pero sí un pronunciado alzamiento en las playas", ha explicado.
Última hora de la borrasca, en directo: Rescates
En la noche del lunes, los Bomberos de Valencia y los Bomberos Dipcas han socorrido a varias personas que se encontraban atrapadas en sus vehículos mientras las precipitaciones caían con fuerza.
Uno de los rescates ha sido en Sant Jordi, donde el vehículo se encontraba atascado por el agua.
En las últimas 4 horas, se han acumulado al menos casi 100 mm/m2 en Cabanes, unos 85 en Suera y más de 78 en Tales, según informa la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET).
Última hora de la borrasca, en directo: Se amplía la alerta roja
Debido a las continúas precipitaciones que caen con fuerza en algunos puntos del Mediterráneo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado la alerta roja en las provincias de Tarragona y Castellón, al menos, hasta las 12:00 horas del lunes.
Además, informan que en el delta del Ebro se han registrado entre 160 y 200 mm en las últimas ocho horas.
Última hora de la borrasca, en directo: Desbordamiento barranco
La borrasca extra tropical que azota la zona este de Península Ibérica ha empezado a dejar sus primeras consecuencias. En Aldaia, el barranco de la Saleta se ha desbordado por las intensas y fuertes precipitaciones en la noche del lunes.
Según informa Avamet, en tan sólo 35 minutos se han acumulado 57 litros por metro cuadrado. Afortunadamente no hay que lamentar ningún herido.
