Alerta roja por lluvias, en directo: se desborda el barranco en Aldaia, cortes de luz y clases suspendidas

La borrasca extratropical que afecta al este del país mantiene a varias provincias en nivel rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales. Es el caso de Valencia, que vuelve a vivir otro episodio de lluvias fuertes y persistentes. El aviso en la provincia está activado hasta las 23:59 horas de este lunes.

En cambio las provincias de Castellón y Tarragona también están siendo afectadas por la borrasca, por lo que la Aemet ha ampliado la alerta roja, al menos, hasta las 12:00 horas

En Aldaia (Valencia) se ha desbordado el barranco de La Saleta. Los vecinos se organizan ante el terror de lo vivido hace 11 meses. Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos- han provocado momentos de tensión, aunque no ha sido necesario evacuar a nadie porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

También se han producido cortes de luz en Tarragona y las clases se han suspendido en varios colegios de Valencia y Cataluña. Ahí, la Consejería de Educación ha decidido la suspensión de las clases en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció, en el delta del Ebro; y en Horta Vella, en La Ràpita, ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas en las comarcas del Montsià y Baix Ebre. En Aragón las clases se mantienen.

Los Bomberos de Castellón también se han movilizado durante la noche para rescatar a una persona del interior de su vehículo que ha quedado atascado por el agua en Sant Jordi. En el municipio de Cadrete, en Zaragoza, las lluvias han provocado el desbordamiento del río Ebro a su paso por la localidad. El agua lo ha inundado todo y está atrapada en su casa.

En Cuarte de Huerva, la lluvia torrencial ha sorprendido a los conductores que han quedado atrapados en la carretera, algunos subieron al capó del vehículo.

Carreteras cortadas

Varias carreteras se encuentran con cortadas por inundaciones, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de ellas en Aragón y las otras tres en la Comunidad Valenciana. En concreto, están cortadas:

La TE-V-1703, en Teruel, a la altura de Vinaceite

La A-23 y la A-2306 en Zaragoza, a la altura de Venta del Olivar y Azuara, respectivamente.

La CV-395, en Chera-Sot de Chera (Valencia)

La CV-429, en Yátova-Hortunas (Valencia)

La CV-472 en Los Corrales-Las Cuevas (Valencia).

En la comarca del Baix Ebre, en Tarragona, hay al menos cuatro carreteras que presentan incidencias y se mantienen cortadas:

C-12 entre Amposta y Tortosa

TP-3311 entre Santa Bàrbara y La Sénia

TV-3314 entre Godall y Ulldecona

N-340 entre La Ràpita y Alcanar

"Peligro extraordinario"

El paso de la borrasca es de "peligro extraordinario", según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), especialmente para la Comunidad Valenciana, donde las acumulaciones de agua previstas podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y la primera mitad del martes, y también en Cataluña.

En el sur de Tarragona se esperan lluvias torrenciales y persistentes, especialmente al final del día y durante la madrugada del lunes, que junto al martes serán los días más adversos del episodio. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de la posibilidad de crecida del Barranco de Lledó, en Tarragona, por acumulaciones importantes en la zona.

