Mejores momentos | 29 de septiembre

Jorge Fernández, sobre el atrevimiento de Dani con su novia: "¡Un tío valiente!"

El concursante del atril rojo ha sido muy atrevido al repartir lo que pueda llevarse en La ruleta de la suerte, de la forma en que lo ha hecho.

Jorge Fernández, sobre el atrevimiento de Dani con su novia: "¡Un tío valiente!"

"Si me llevo un poquito sería para invitar a mi novia a cenar. Y si me llevo mucho, me voy de viaje con mi hermano", así de claro lo ha dejado Dani durante su presentación.

"¡Un tío valiente, eh!", afirma Jorge Fernández entre risas tras escuchar las intenciones de Dani.

El concursante del atril rojo ha tenido que responder a la gran incógnita que ha planteado el presentador: "¿Qué opina tu novia de que si es poco te vayas a cenar con ella, y si es mucho te vas de viaje con tu hermano?"

No te pierdas este momento tan gracioso en el que le han sacado los colores a nuestro concursante Dani.

