La receta exprés de Karlos Arguiñano: salsa de melocotón saludable para carnes blancas

Las salsas de fruta, como la de melocotón, aportan un contraste dulce y ligero que combina a la perfección con carnes blancas. Arguiñano destaca que esta preparación, además de ser sencilla, contribuye al cuidado digestivo, inmunológico y cardiovascular.

La mezcla de proteínas magras con vitaminas y antioxidantes de la fruta crea platos más completos y saludables. Con esta propuesta, el cocinero transforma un solomillo de cerdo en una receta equilibrada, energética y sin necesidad de recurrir a azúcares refinados.