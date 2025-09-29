Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
La receta exprés de Karlos Arguiñano: salsa de melocotón saludable para carnes blancas
Karlos Arguiñano revela cómo dar un toque especial a platos de pollo, pavo o cerdo con una salsa de melocotón casera, rápida y nutritiva, ideal para una dieta equilibrada.
Las salsas de fruta, como la de melocotón, aportan un contraste dulce y ligero que combina a la perfección con carnes blancas. Arguiñano destaca que esta preparación, además de ser sencilla, contribuye al cuidado digestivo, inmunológico y cardiovascular.
La mezcla de proteínas magras con vitaminas y antioxidantes de la fruta crea platos más completos y saludables. Con esta propuesta, el cocinero transforma un solomillo de cerdo en una receta equilibrada, energética y sin necesidad de recurrir a azúcares refinados.