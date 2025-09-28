Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Isabel descubrirá la verdadera identidad de Gabriel

La ex secretaria de Perfumerías de la Reina se da cuenta de que el que era su prometido no es quien dice ser: no se llama Dámaso es Gabriel de la Reina.

La próxima semana en Sueños de libertad... ¡viene cargada de encuentros inesperados!

La muerte de don Pedro azotará a toda la colonia... ¿hay alegría o indiferencia? Se celebrará el velatorio donde Digna se mostrará fría. Damián sufrirá, ¿empieza a pesarle la culpa? ¿Le contará a alguien lo que ha hecho?

En una íntima conversación con Digna, le revelará que fue don Pedro quien dejó morir a Jesús. Digna por fin podrá quitarse la culpa que le pesa de encima, pero se dará cuenta de cómo era la persona con la que se casó...

¿Cómo gestionarán su relación? ¿Se perdonarán lo que se han escondido el uno al otro durante tanto tiempo?

Digna en el capítulo 403 de Sueños de libertad
Digna en el capítulo 403 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

En casa de la Reina, Gabriel se pondrá muy nervioso debido a la visita inesperada de Isabel a Madrid. No puede descubrir su identidad o todo su plan estará en peligro.

De hecho, rechazará un plan romántico con Begoña por irse con Isabel... ¡A la que seguirá engañando!

Sin embargo, la astuta joven se dará cuenta de que hay algo extraño en el comportamiento de Dámaso... ¡Isabel descubrirá la foto de Gabriel en una revista junto a los De la Reina!

Así que irá a la colonia a buscar respuestas... ¿se encontrará con alguien de su pasado? ¿Descubrirá la verdadera identidad de Dámaso?

Isabel en el capítulo 405 de Sueños de libertad
Isabel en el capítulo 405 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Irene le contará a Cristina lo que averiguó antes de la muerte de su hermano: José sigue vivo y fue Pedro quien le alejó de ellas. ¡Era un manipulador! Pero no logró averiguar su paradero... ¿conseguirán dar con él?

Cristina, muy apenada, y con sentimientos aun por Luis, se planteará dejar la fábrica, para alejarse de él y de todo lo que ha descubierto que la llena de dolor: ¿Se marchará?

Irene en el capítulo 404 de Sueños de libertad
Irene en el capítulo 404 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Las ventas del perfume Pasión Oculta no despegan, y Marta anunciará a Tasio que delegará temporalmente en Carmen, que se compromete en subir las ventas. Ella aun no se ve capacitada para dar su máximo nivel.

No te pierdas la próxima semana en Sueños de libertad. ¡Viene cargada de sorpresas!

