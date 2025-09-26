La emotiva despedida de Susanna Griso a su realizador Eduardo Mesonero después de 12 años juntos: "Es el rey de la pista"

Esta situación ha sido muy complicada de llevar a cabo, confesaba Susana Griso mientras recorría los pasillos hasta llegar a la sala de control donde se encontraba Edu Mesonero. "Ahora entenderéis lo que supone en un programa como el mío, donde el realizador lo es todo" confesando que es "el rey de la pista, es el que controla los mandos de la nave" y lo difícil que resulta, puesto que el tema no ha podido ser tratado en la escaleta del programa.

La presentadora ha llegado a la sala de control tras haber aparecido en plató todos los colaboradores colocados con una camiseta blanca en la que se podía leer 'gracias tío Edu'.

Es su último día en esta casa, y lo han querido hacer especial. Edu recuerda que lleva allí desde el principio, 35 años en la casa y 12 en Espejo Público y ha confesado que se siente "viejo, pero bien, alegre" y ha ayudado a Susana a realizar tareas de realización, en concreto la presentadora ha pedido meter un vídeo sorpresa que habían preparado para él, se ha emitido en directo, lo han visto todos juntos y ha terminado con un aplauso emocionante de parte de todos.

Emociones en plató

Al terminar el vídeo han pedido a Edu que mirase las cámaras porque habían llegado dos colaboradoras nuevas a plató, que eran su mujer y su hija. Susana le ha pedido el realizador que le acompañara a plató para reunirse con ellas, a su vez ha confesado que ve mucho más complicado su trabajo "es mucho más fácil mi trabajo que el tuyo".

En su llegada a plató, se ha vivido un momento emocionante con todos los colabores aplaudiéndole y el esperado recuento con su familia que ha terminado con un abrazo en el que daba la espalda a la cámara tapaba el micrófono, confesando que él allí no sabía hacer nada. Su mujer estaba encantada con la nueva etapa en la que iban a estar todos juntos en casa y él ha contado cuales son sus planes "al principio tengo que relajar la velocidad y una vez que la relaje ya..." y confesaba que se encontraba muy nervioso porque "esto no lo sé hacer".

Pero Susana ha querido dedicarle unas últimas palabras "sabes que te vamos a echar mucho de menos" a lo que el realizador respondía "yo también" y se han fundido en un abrazo emocionante para terminar con la frase de nos tenemos que ir a publicar, que la presentadora le pedía que la dijese el "meter la publi".

