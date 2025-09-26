Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hasta pronto

La emotiva despedida de Susanna Griso a su realizador Eduardo Mesonero después de 12 años juntos: "Es el rey de la pista"

Hoy en el programa de Espejo Público se ha vivido un bonito homenaje al realizador del programa Eduardo Mesonero con motivo de su jubilación.

Eduardo Mesonero.

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Esta situación ha sido muy complicada de llevar a cabo, confesaba Susana Griso mientras recorría los pasillos hasta llegar a la sala de control donde se encontraba Edu Mesonero. "Ahora entenderéis lo que supone en un programa como el mío, donde el realizador lo es todo" confesando que es "el rey de la pista, es el que controla los mandos de la nave" y lo difícil que resulta, puesto que el tema no ha podido ser tratado en la escaleta del programa.

La presentadora ha llegado a la sala de control tras haber aparecido en plató todos los colaboradores colocados con una camiseta blanca en la que se podía leer 'gracias tío Edu'.

Es su último día en esta casa, y lo han querido hacer especial. Edu recuerda que lleva allí desde el principio, 35 años en la casa y 12 en Espejo Público y ha confesado que se siente "viejo, pero bien, alegre" y ha ayudado a Susana a realizar tareas de realización, en concreto la presentadora ha pedido meter un vídeo sorpresa que habían preparado para él, se ha emitido en directo, lo han visto todos juntos y ha terminado con un aplauso emocionante de parte de todos.

Emociones en plató

Al terminar el vídeo han pedido a Edu que mirase las cámaras porque habían llegado dos colaboradoras nuevas a plató, que eran su mujer y su hija. Susana le ha pedido el realizador que le acompañara a plató para reunirse con ellas, a su vez ha confesado que ve mucho más complicado su trabajo "es mucho más fácil mi trabajo que el tuyo".

En su llegada a plató, se ha vivido un momento emocionante con todos los colabores aplaudiéndole y el esperado recuento con su familia que ha terminado con un abrazo en el que daba la espalda a la cámara tapaba el micrófono, confesando que él allí no sabía hacer nada. Su mujer estaba encantada con la nueva etapa en la que iban a estar todos juntos en casa y él ha contado cuales son sus planes "al principio tengo que relajar la velocidad y una vez que la relaje ya..." y confesaba que se encontraba muy nervioso porque "esto no lo sé hacer".

Pero Susana ha querido dedicarle unas últimas palabras "sabes que te vamos a echar mucho de menos" a lo que el realizador respondía "yo también" y se han fundido en un abrazo emocionante para terminar con la frase de nos tenemos que ir a publicar, que la presentadora le pedía que la dijese el "meter la publi".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Pedro Bofill, en contra del 'sanchismo'.

Pedro Bofill, ante las críticas al PSOE: "Yo no me reconozco en esas personas como socialista"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Eduardo Mesonero.

La emotiva despedida de Susanna Griso a su realizador Eduardo Mesonero después de 12 años juntos: "Es el rey de la pista"

Una historia de superación.

La historia de superación de Xisco Quesada, un joven con cáncer de hígado que llena las redes de optimismo: "Me han dicho que me quedan meses"

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos

Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 26 de septiembre

Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”
Mejores momentos | 26 de septiembre

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”

Juego de pelotas
El miércoles a las 22:50

"¡Qué me caigo!": Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3

No te pierdas un nuevo programa lleno de diversión, nervios y muchas pelotas en juego. Disfruta de Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3.

Marcos de Quinto opina en "Espejo Público" sobre el premio que Bill Gates a a Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

El premio de Sánchez "nos ha costado 130 millones", asegura el empresario Marcos de Quinto

Sánchez ha utilizado su agenda internacional esta semana para dar entrevistas fuera de España y recibir un premio de manos de Bill Gates. ¿Qué hay detrás de esta estrategia internacional? En Espejo Público nos lo cuenta el empresario Marcos de Quinto.

Pedro Bofill, en contra del 'sanchismo'.

Pedro Bofill, ante las críticas al PSOE: "Yo no me reconozco en esas personas como socialista"

Arguiñano, impresionado con la flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel: "Es un platazo para los amantes de la cocina"

Arguiñano, impresionado con la flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel: "Es un platazo para los amantes de la cocina"

Arroz cremoso con gambas

Arroz cremoso con gambas, una receta fácil y perfecta para el fin de semana, de Karlos Arguiñano

Publicidad