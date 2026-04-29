Javier Sánchez, politólogo, tras caer la prórroga de los alquileres: "Este Gobierno tenía una mayoría para ser investido pero no para gobernar"

Javier Sánchez, politólogo, ha hablado sobre la actual legislatura y ha recalcado que "este gobierno tenía una mayoría para ser investido pero no para gobernar".

Asegura que los socios de Pedro Sánchez "están sobreactuando" y que van a intentar separarse y marcando diferencias ya que ellos mismos saben que, "si siguen cerca de Pedro Sánchez, van a tener un castigo electoral que no quieren tener".

¿Pueden ir más allá?

"No pueden dar un paso más, todos estos socios están unidos porque lo que no quieren que gobierne PP y Vox". El motivo que les une principalmente es ese y no el que no tengan un programa de gobierno claro. "Ese motivo les une y hace que aguante el año y medio restante que les queda".

"PNV tiene un problema que se llama EH Bildu". Recordemos que en las últimas elecciones generales ganaron (EH Bildu) y en Euskadi empataron.

"El PNV tiene que hacer el relato de desmarcarse de Bildu y parecer que están en contra del gobierno y la Moncloa".

Posible moción de censura

Para que sea real, "PNV Y JUNTS deberían apoyar a PP Y VOX". Esto hace que sea incompatible ya que no les van a apoyar como han hecho en otros tiempos.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está preocupado", lleva 3 años de legislatura y con unos presupuestos prorrogados desde diciembre 2022.

"El gobierno está atado de pies y manos porque no pueden aprobar leyes que mejoren la vida de las personas". Al final esa consecuencia la arrastran SUMAR y los socios de izquierda.

No habrá moción de censura y Pedro Sánchez esperará a que se acabe la legislatura para convocar elecciones.

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