Miriam Nogueras llama al 'Teléfono Rojo' de Espejo Público para explicar las propuestas y criticar al Gobierno por la gestión del nuevo decreto

Nueva discrepancia entre los socios de investidura del PSOE a cuenta de la política de vivienda. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado al 'Teléfono Rojo' de 'Espejo Público' para explicar a Susanna Griso las medidas del decreto sobre vivienda que pretende aprobar el Gobierno y el rechazo de Sumar a los acuerdos, lo que ha retrasado la formalización de la iniciativa ante el Consejo de Ministros, reunión que ha comenzado una hora tarde.

Nogueras ha advertido de que la intervención pública de los últimos ejercicios ha agravado la crisis residencial: "Antes de empezar esas políticas era muy difícil comprar piso, pero ocho años después de gobernar el PSOE, la situación ha ido empeorando, la oferta cae en picado y los precios están cada vez más altos".

"Un partido de 7 diputados hace el trabajo de grupos más grandes"

La portavoz ha reivindicado la labor técnica de su grupo frente a la inoperancia de otros partidos, incidiendo en que el acceso al hogar debe contemplar incentivos a la adquisición en propiedad: "Llevamos muchos meses trabajando, nosotros presentamos un Real Decreto hecho por nosotros. También sorprende que un partido de siete diputados seamos los que hagamos el trabajo legislativo. Ante la tendencia del tema de la vivienda, el PSOE nos comunicó que estaba previsto que aceptasen alguna de nuestras propuestas".

"Queremos que se salga del marco mental de que el alquiler es el único modo de acceder a la vivienda, nosotros hemos propuesto medidas para incentivar la compra y no quedarnos en el marco mental de que solo existe el alquiler".

La diferencia entre los pequeños propietarios

Nogueras ha explicado los términos del compromiso alcanzado que, a última hora en el redactado remitido por el Gobierno, incluía otra cosa: "Ayer parecía que se iba por buen camino y se llegó a un acuerdo para aplicar la propuesta de que se paren los desahucios si el propietario es un fondo, y que no se ponga en el mismo saco a los pequeños propietarios. Pero por la tarde nos pasan un nuevo borrador en el que se incluye en el saco a esos pequeños propietarios".

Pese a esta variación en el texto, desde Junts mantienen abierta la puerta al entendimiento si se respetan las condiciones pactadas y se garantiza la asunción pública de los impagos vulnerables: "Ahora estamos abiertos a que se pueda corregir y la propuesta es clara, si tú pagas la deuda que tienes se para el desahucio, y si no puedes, la administración es la que va a hacerlo. Si las cosas se quieren hacer, se tienen que hacer bien", ha recalcado.

Nogueras concluye señalando el bloqueo interno dentro de los socios de Gobierno: "Veremos, porque mi última noticia es que se veía bien esa propuesta de Junts pero que la frenaba Sumar".

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