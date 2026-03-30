Miquel Vals sorprende a Daniel Illescas recordándole su pasado en común: "Fue hace 15 años, ¿no te acuerdas de mí?"

Daniel Illescas es 'influencer', modelo y a sus 33 años se ha convertido en el nuevo ganador de El Desafío. Durante su paso por el concurso no ha dejado de superarse prueba a prueba aunque reconoce que lo que más le ha costado ha sido bailar. Prefería que le quemaran o saltar por los aires que protagonizar una coreografía.

Asegura que detrás del programa hay un equipazo "que consiguen que hagas cosas increíbles". En la prueba de la apnea consiguió estar casi 5 minutos sin respirar: "es muy psicológica". El día del directo es el que más sufrió y más tuvo que pelear. Una pelea de la que finalmente salió victorioso.

Decidió compartir el premio con María José Campanario, una de las compañeras con las que ha mantenido muy buena relación. Illescas quiso tener un detalle con Campanario después de que a a esta se le resistiera la victoria pese a haberse esforzado al máximo en todas las pruebas. "Ha demostrado que es una campeona".

"Hemos hecho una piña y todos nos quedamos con una emoción bonita"

Después de semanas de esfuerzo tanto para Daniel como para el resto de concursantes el programa se cierra con muchas emociones. Cuenta que la buena relación entre los concursantes ha trascendido la pantalla. "Esto se terminaba y todo ese esfuerzo que demuestras semana tras semana... te vienes abajo, pero siempre con una emoción bonita".

Una de las personas con las que más ilusión le ha hecho compartir su triunfo ha sido su abuela. Abuela y nieto veían este concurso en casa desde hace tiempo. "Verme convertido en el ganador del concurso ha sido para ella un sueño hecho realidad".

"Recuerdo la emoción que tenías en las primeras veces como modelo"

Miquel Vals ha sorprendido al invitado con una pregunta: "¿No te acuerdas de mí?". A lo que Illescas ha dudado qué responder. Vals ha contado que hace unos 15 años llegaron a salir de fiesta, coincidieron en alguna cena y vivió su emoción y primeros pasos de querer ser modelo. Tenían un amigo en común: "recuerdo la emoción que tenías de las primeras veces".

Sobre la próxima edición de El Desafío destaca a 3 concursantes como posibles ganadores: Miguel Ángel Muñoz, Lara Álvarez y Violeta Magriñán.

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