El rodaje más complicado de Entre tierras: calor extremo y un truco inesperado en plena lavanda

Las secuencias finales de la segunda temporada de Entre Tierras se rodaron en los campos de lavanda de Brihuega, uno de los escenarios más llamativos de la ficción. Gualter de Sá, responsable de vestuario y estilismo, explicó que el equipo tuvo que grabar soportando jornadas de hasta 37 grados.

Antes de comenzar el rodaje, la producción consultó cómo evitar problemas con las abejas presentes en la zona. Tras recibir recomendaciones, decidieron vestir de blanco tanto a actores como a figurantes para no atraer a los insectos durante las grabaciones.

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